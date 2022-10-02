Haberler Yaşam Videoları Bursa'da et ürünleri tesisinde yangın! Alevler binayı sardı

Bursa'da et ürünleri tesisinde yangın! Alevler binayı sardı

Bursa'da et ürünleri tesisinde yangın! Alevler binayı sardı
02.10.2022 06:10 - Son Güncelleme: 02.10.2022 06:29

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:08
Evdeki halıları kirleten...
Yaşam 03:57
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yaşam 01:10
Motosikletli torbacıdan 5 bin...
Yaşam 02:03
Göle’de vatandaşlar geceyi...
Yaşam 03:19
Park halindeki araçlara çarpıp...
Yaşam 05:14
Olay yerine gelen polis...
Yaşam 10:41
Etlik Şehir Hastanesi...
Yaşam 00:21
Saçma sapan nedenden...
Yaşam 01:25
NASA'dan dünyayı kurtaracak...
Yaşam 01:48
Adıyaman’da korkunç olay
Yaşam 06:22
Yangında can pazarı: 20 kişi...
Yaşam 01:24
3 yaşındaki kız çocuğu, 20'nci...

Son dakika haberine göre Bursa'da bulunan bir et ürünleri tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın tamamını sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Yaşam Videoları

Bursa'da et ürünleri tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın, saat 04.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesinde bulunan et ürünleri tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, alevler tesisin önünde park halinde bulunan hafif ticari araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA