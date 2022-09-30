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    • Yaşam
    • 30.09.2022 23:18
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    • 30.09.2022 23:18
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    Vodafone Park önüne gelen satırlı gruptan 9 kişi yakalandı

    Beşiktaş'ta önceki gece satırlarla birlikte Vodafone Park önüne gelen bir grup Beşiktaş aleyhine sloganlar attı Polis, olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 taraftar serbest bırakılırken, elinde satır olan bir taraftar hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.

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    Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde satırla Vodafone Park Stadyumunun önüne giden 9 kişi gözaltına alındı.

    ELİNDE SATIRLA GELDİ
    Beşiktaş'ta, Vodafone Park önüne önceki gece saatlerinde, 25-30 kişilik bir grup geldi. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği kapattı.

    BİRBİRLERİNE GİRDİLER
    Bir süre sonra başka bir grup olay yerine gelirken, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

    9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
    Polisin başlattığı çalışmalar kapsamında, olayın görüntülerinde elinde satırla görülen Y.A. isimli kişi ile birlikte kimlikleri tespit edilen toplam 9 kişi yakalandı. Şüphelilerden 8'i, haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

    SERBEST BIRAKILDI
    Y.A. isimli şüpheli ise "6222 Sayılı Kanun'a Muhalefet", "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" ve "Kasten Yaralama" suçlarından hakkında işlem yapılmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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