Vodafone Park önüne gelen satırlı gruptan 9 kişi yakalandı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde satırla Vodafone Park Stadyumunun önüne giden 9 kişi gözaltına alındı.

ELİNDE SATIRLA GELDİ

Beşiktaş'ta, Vodafone Park önüne önceki gece saatlerinde, 25-30 kişilik bir grup geldi. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği kapattı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bir süre sonra başka bir grup olay yerine gelirken, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.