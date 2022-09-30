TAKVİM Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde öne çıkması beklenen yıldızları istatistiklerle karşılaştırdı

Vodafone Park'ta pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yıldız savaşlarına sahne olacak. İki takımın kaliteli isimlerinin buluşmasında nefesler tutulacak. TAKVİM derbinin kaderini belirlemesi beklenen yıldızları masaya yatırdı, Süper Lig'deki istatistikleriyle karşılaştırdı.
İKİ KALECİ DE SIKINTILI SÜREÇTE
Hem Ersin Destanoğlu hem de Altay Bayındır performanslarıyla geçen sezonu aratıyor. İki eldiven de neredeyse her maçta kalesinde gol gördü. Altay kurtarış yüzdesi olarak Ersin'in bir adım önünde.