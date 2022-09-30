Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    TAKVİM Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde öne çıkması beklenen yıldızları istatistiklerle karşılaştırdı

    Zorlu 90 dakika öncesinde Beşiktaş’ta Ersin, Gedson Fernandes, Muleka ve Weghorst, Fenerbahçe’de ise Altay, Crespo, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia ön plana çıkıyor. Pazar günü hangi takımın yıldızlarının daha ağır basacağı merakla bekleniyor.

    Yıldız savaşları

    Vodafone Park'ta pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yıldız savaşlarına sahne olacak. İki takımın kaliteli isimlerinin buluşmasında nefesler tutulacak. TAKVİM derbinin kaderini belirlemesi beklenen yıldızları masaya yatırdı, Süper Lig'deki istatistikleriyle karşılaştırdı.



    İKİ KALECİ DE SIKINTILI SÜREÇTE
    Hem Ersin Destanoğlu hem de Altay Bayındır performanslarıyla geçen sezonu aratıyor. İki eldiven de neredeyse her maçta kalesinde gol gördü. Altay kurtarış yüzdesi olarak Ersin'in bir adım önünde.



    ORTA ALANIN ENERJİ KAYNAKLARI
    Derbide iki takımın orta alan performansı belirleyici olacak. Beşiktaş'ta Gedson, Fener'de Crespo kilit isimler. İki futbolcu da enerjileriyle takımlarına derbide büyük güç katacak.



        BİRİ ÇOK ÇABUK BİRİ ÇOK TEKNİK
        İki takımın kanatlardan alacağı katkı, hücumdaki performansları üzerinde önemli rol oynayacak. Beşiktaş'ta Muleka çabukluğu ile Fenerbahçe'de ise İrfan Can tekniği ile öne çıkıyor.



        BU KEZ HANGİSİ SAHNE ALACAK?
        Pazar günü ezeli rakipler kadar golcülerin de savaşına şahitlik edeceğiz. Sezona müthiş giren Weghorst havadan, Valencia yerden çok etkili. Hangi forvetin derbiye damga vuracağı merak konusu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu Devleti değil PKK’yı referans aldı
        Haberler Spor TAKVİM Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde öne çıkması beklenen yıldızları istatistiklerle karşılaştırdı
            SON DAKİKA