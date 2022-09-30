TAKVİM Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde öne çıkması beklenen yıldızları istatistiklerle karşılaştırdı





İKİ KALECİ DE SIKINTILI SÜREÇTE

Hem Ersin Destanoğlu hem de Altay Bayındır performanslarıyla geçen sezonu aratıyor. İki eldiven de neredeyse her maçta kalesinde gol gördü. Altay kurtarış yüzdesi olarak Ersin'in bir adım önünde.