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    • Yaşam
    • 30.09.2022 23:20
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    • 30.09.2022 23:20
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    Adıyaman'daki silahlı saldırı sonrası polis harekete geçti! Birçok adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi

    Adıyaman’da, bir bankanın güvenlik görevlisine silahlı saldırı düzenlenmiş ve vücuduna isabet eden 6 kurşunla yaralanmıştı. Polis ekipleri kent merkezinde silahlı saldırganlara yönelik birçok farklı adrese özel harekat destekli operasyon düzenledi.

    Adıyaman’da özel harekat destekli operasyon

    Adıyaman'ın Kap Camii Mahallesi'nde bulunan bir bankanın güvenlik görevlisi olan A.D., sabah saatlerinde husumetli olduğu şahısların silahlı saldırısına uğramış ve vücuduna isabet aldığı 6 mermi sonucu yaralanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

    Yaşanılan olay sonrası kayıplara karışan saldırganların peşine düşen polis ekipleri, saldırganları tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde kent merkezinde bulunan birçok farklı adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

    Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde kıskıvrak yakalanan şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

    Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Adıyaman'daki silahlı saldırı sonrası polis harekete geçti! Birçok adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi
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