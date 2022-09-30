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    • Yaşam
    • 30.09.2022 23:14
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    • 30.09.2022 23:21
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    Rusya-Ukrayna savaşı... Nükleer tehlikesi! Günün fotoğrafı bu: Ölen kardeşine sarıldı: Geçmişi kucaklamak

    Rusya-Ukrayna savaşı... Rusya'nın 4 bölgeyi ilhak etmesi, nükleer bir savaş tehlikesi. Gündem bugün hayli sıcakken ajansa düşen fotoğraf ölümün ne kadar gerçek olduğunu bir kez daha gösterdi. Antalya’da öğle saatlerinde ablasıyla geldiği sahilde denize giren Kazakistan vatandaşı 25 yaşındaki turist boğuldu. Cansız bedenin kıyıya çıkartıldığını gören acılı abla, kardeşine son kez sarılıp gözyaşı döktü.

    İHA
    Günün fotoğrafı

    Olay, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ablası ve eniştesiyle sahile gelen Kazak turist Turekul Alisher (25), deniz gözlüğü ve şnorkel ile denize girdi.

    Saat 16.30'a kadar denizden çıkmayan Alisher'in ablası, eşiyle birlikte kardeşinin konakladığı otele gittiğini düşünüp aramaya başladı. Aile, Alisher'e ulaşamaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    İhbarın ardından olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve karadan polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik arama çalışması sonrası Alisher, kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta denizin 5 metre derinliğinde bulundu. Alisher, dalgıçların çalışmasıyla denizden çıkartılıp kıyıya getirilirken, sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.



        ACILI ABLA SON KEZ SARILDI
        Kardeşinin cansız bedenini görünce gözyaşı döken acılı abla, uzun süre cenazeye sarılıp, kafasını üzerine koydu. Zaman zaman Alisher'in yanağını okşayan abla, eşi tarafından teskin edildi.

        Turekul Alisher'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

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