SON DAKİKA: Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesi davasında savcı sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi

Semo'nun konuşmasının ardından müşteki avukatları, sanık C.B.'ye sorularını yöneltti. Müşteki avukatının olay günü telefon hattını değiştirdiğini sorması üzerine C.B., "Numaram herkeste vardı. Ben de kullanmak istemedim. Ben de can havliyle çıktım ve telefonumu kapatmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem de sanığa soru sordu. Erdem, "Sanık, vatan ve milletini sevdiğini söylüyor. Madem seviyordu neden Fırat'ın olayının ardından 6 ay içinde İstanbul'da PKK'ya ait bir hücre evinde yakalandı?" dedi. Sanık ise cevap olarak örgüt evinde yakalanmadığını belirtti.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından iddia makamı, dosyanın tamamlandığını ve hazır olduğunu belirterek, mütalaasını okudu. Savcı, Fırat Çakıroğlu'nun Semo tarafından bıçak darbeleri sonucu yaralanıp hayatını kaybettiğinin, orada bulunan C.B.'nin Semo'yu engellemesi gerekirken aksine cesaretlendirdiğinin altını çizdi. Mütalaada, C.B.'nin PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğunun sabit olduğu, bu olayda da üyesi bulunduğu silahlı terör örgütünün, devletin birliğini bozma ve ülke topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırma amacına yönelik olduğuna vurgu yapıldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, C.B.'nin 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapis ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanığın tutuklanması talebinde de bulundu.

Sanık avukatı, esas hakkında mütalaaya beyanda bulunmak için süre talep etti. Müşteki avukatları ise sanığın tutuklanması talebinde bulundu. Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk talebinin reddine karar veren heyet, beyan için süre talebini kabul ederek, duruşmayı 2 Aralık tarihine erteledi.