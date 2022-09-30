Evdeki halıları kirleten itfaiye eri helallik istedi: Aldığı cevap şok etti

Bolu'da yangın çıkan apartmanda kedileri dışarı çıkarmak için girdiği dairede halıları kirleten itfaiye eri, helallik istediği ev sahibinden aldığı cevapla şakına döndü.
Helallik isteyen itfaiye erini şaşırtan cevap | VİDEO
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Sağlık Mahallesi Esat Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın garajında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Dumanların sardığı apartmandaki vatandaşlar evlerini terk ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Garajda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairelere sıçramadan söndürüldü.