Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.09.2022 18:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.09.2022 19:03
    ABONE OL

    Evdeki halıları kirleten itfaiye eri helallik istedi: Aldığı cevap şok etti

    Bolu'da yangın çıkan apartmanda kedileri dışarı çıkarmak için girdiği dairede halıları kirleten itfaye eri, ev sahibinden helallik istedi. İtfaiye erinin helallik istediği kadın ise, "Keşke kedilerimi getirseydiniz, o zaman hakkımı helal edecektim" şeklinde cevap verdi.

    Helallik isteyen itfaiye erini şaşırtan cevap

    Bolu'da yangın çıkan apartmanda kedileri dışarı çıkarmak için girdiği dairede halıları kirleten itfaiye eri, helallik istediği ev sahibinden aldığı cevapla şakına döndü.

    Helallik isteyen itfaiye erini şaşırtan cevap | VİDEO

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
    Sağlık Mahallesi Esat Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın garajında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

    Dumanların sardığı apartmandaki vatandaşlar evlerini terk ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Garajda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairelere sıçramadan söndürüldü.

        KEDİLERİNİ İSTEDİ
        Apartman sakini bir kadın, yangın söndürme çalışmaları esnasında evinde kedilerinin bulunduğunu ve durumlarından endişe duyduğunu söyleyerek, itfaiye ekiplerinin kedilerini kontrol etmesini istedi.

        İTFAİYE ELİ BOŞ İNDİ
        İtfaiye ekipleri, kedileri kurtarmak için çatı katından daireye giriş yaptı. Kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu gören ve korktukları için yakalayamayan itfaiye ekipleri elleri boş aşağı indi.

        HELALLİK CEVABI
        İtfaiye eri, kedilerini bekleyen vatandaşa, "Kedileriniz çok sağlıklı, ben onları tutamadım; çok ürkmüş hayvanlar. Evinizde bir tane dahi duman yok ama sadece halılarınız biraz battı. Hakkınızı helal edin" dedi.

        İtfaiye erinin helallik istediği kadın ise, "Keşke kedilerimi getirseydiniz, o zaman hakkımı helal edecektim" şeklinde cevap verdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li belediye terörsevici Serdar Akinan’a para akıttı
        Haberler Yaşam Evdeki halıları kirleten itfaiye eri helallik istedi: Aldığı cevap şok etti
            SON DAKİKA