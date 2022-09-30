Evdeki halıları kirleten itfaiye eri helallik istedi: Aldığı cevap şok etti

HELALLİK CEVABI

İtfaiye eri, kedilerini bekleyen vatandaşa, "Kedileriniz çok sağlıklı, ben onları tutamadım; çok ürkmüş hayvanlar. Evinizde bir tane dahi duman yok ama sadece halılarınız biraz battı. Hakkınızı helal edin" dedi.