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    • Yaşam
    • 30.09.2022 16:49
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    • 30.09.2022 16:52
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    Yalova’da ters şerit kazası! Kafa kafaya girdiler

    Son dakika haberleri... Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde ters şeritten giden otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

    Ters şerit kazası!

    Yalova'da ters şeritten giden otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı.

    Alınan bilgiye göre, Yalova - Armutlu kara yolunda meydana gelen kazada, Yalova istikametinde seyreden Mehmet Kaya idaresindeki 34 CAA 035 plakalı cip Armutlu yönünde ters şeritten ilerleyen Muhammed Furkan Güçlüöver'in kullandığı 06 DDG 804 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    2 YARALI
    Güvenlik kameralarına yansıyan kazada hafif şekilde yaralanan sürücüler ambulans Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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    Haberler Yaşam Yalova’da ters şerit kazası! Kafa kafaya girdiler
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