Şebnem Şirin’in katiline müebbet hapis cezası

HATIRLAMIYORUM

Olay gecesi bir eğlence mekanında oturduktan sonra evde alkol aldıklarını, tartıştıkları sırada Şebnem Şirin'in kendisine hakaret ettiğini ve bıçak savurduğunu, parmağını kesildiğini ileri süren Furkan Zıbıncı, engellemek için kızın kolunu tuttuğunu, bundan sonrasını alkollü olduğu için hatırlamadığını öne sürdü.