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    • Yaşam
    • 30.09.2022 16:13
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    • 30.09.2022 16:13
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    Şebnem Şirin’in katiline müebbet hapis cezası

    Denizli'de erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in davasında karar duruşması gerçekleştirildi. Mahkeme Şirin'i öldüren zanlı Furkan Zıbıncı'yı, müebbet hapis cezasına çarptırdı.

    Şebnem Şirin’in katilinin cezası belli oldu

    Denizli'de 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ
    27 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü.

    Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın karar duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

    MÜEBBET HAPİSLE CEZALANDIRILDI
    Sanık Furkan Zıbıncı'nın avukatının sağlık raporu aldığı gerekçesiyle bugüne ertelenen karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanık Furkan Zıbıncı'nın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

        NE OLMUŞTU?
        Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında iddiaya göre ayrılık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu.

        Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        HATIRLAMIYORUM
        Olay gecesi bir eğlence mekanında oturduktan sonra evde alkol aldıklarını, tartıştıkları sırada Şebnem Şirin'in kendisine hakaret ettiğini ve bıçak savurduğunu, parmağını kesildiğini ileri süren Furkan Zıbıncı, engellemek için kızın kolunu tuttuğunu, bundan sonrasını alkollü olduğu için hatırlamadığını öne sürdü.

            İfadesinde, "Olaydan sonra babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm gelin bana yardım edin' diye sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Sim kartı atmamı babam da söylemiş olabilir. Ben tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum." dedi.

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