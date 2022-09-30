Bir günde 3 ayrı saldırı! Şişe ve bıçakla veterineri bastı! Hayatları kabusa döndü

Kırıkkale'de özel bir veteriner kliniğine bir günde 3 defa şişe ve bıçakla gelen saldırganın görevlilere yaşattığı kabus güvenlik kameralarınca kaydedildi. Gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı üzerindeki özel bir veteriner kliniğine gelen B.P. isimli şahıs, önce köpeği sevdi ardından klinikteki görevlilere hakaret ve küfür ederek saldırıda bulundu. Bunun üzerine klinik görevlileri ile saldırgan B.P. arasında tartışma yaşandı. Çevredekiler tarafından uzaklaştırılan B.P., bu kez büfeden aldığı şişelerle yeniden kliniğe geldi. İş yerine fırlattığı şişelerden bir tanesi kliniğin camekanını kırarken diğeri de tabelaya zarar verdi. 3'üncü gelmesinde de bıçaklı saldırı girişiminde bulunan B.P., hayvanları kesmekle tehdit ederek görevlilere kabusu yaşattı. Yaşanan olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, B.P.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.P., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yaşadığı olayı İHA muhabirine anlatan Veteriner Hekim Rumeysa İkra Oçaktan, cinsel içerikli sözlerle köpeği sevdiğini ve ardından şişelerle saldırıda bulunarak kliğinin camını kırdığını söyledi.
"ÇİTLERİN ARDINDAN HOCAMIN SAÇINI ÇEKMEK İÇİN ELİNİ UZATTI"
Olayın güvenlik kameralarınca kaydedildiğini belirten Oçaktan, "Kendisi geldi çok cinsel içerikli sözlerle köpeğimizi sevmeye başladı ve bende 'terbiyesizlik yapmaması gerektiğini ve uzaklaşması gerektiğini' söyledim. Kamera kayıtlarında da bu mevcut. Sonrasında yandaki TEKEL bayiden bir cam şişe fırlattı. Araya birkaç esnaf girdi onu uzaklaştırmaya çalıştı. O sırada çitlerin ardından hocamın saçını çekmek için elini uzattı. Tekrar geldi bu kez elinde 2 tane cam şişe ve ardından camımız kırıldı. Cam kırılma olayından sonra arkadaşım yaralandı rapor için hastaneye gittiler" diye konuştu.