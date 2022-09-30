Bir günde 3 ayrı saldırı! Şişe ve bıçakla veterineri bastı! Hayatları kabusa döndü





"BU SEFER ELİNDE BIÇAK VE TAŞLARLA GELDİ"

Klinikten çıkarken saldırganın pusuda yattığını ve o sırada şoka girdiğini anlatan Dündar, "O sırada biz şoka girdik. Ama hakaretlerin biri bin para. Diğer arkadaşlar uzaklaştırdılar onu. Polise haber verdik, polisler geldi. Emniyetçi arkadaşlar gerekenleri yapıp tutanakları tuttu. Bende karakola ifademi vermek için tam kliniğimden çıkarken meğer pusuda yatıyormuş. Üzerime doğru 2 tane şişeyi atınca bende çekilince biri cama denk geldi. O sırada arkadaşımızın kolu yaralandı. 2'nci şişeyi de tabelaya denk gelecek şekilde hasar verdi. Tabi çevre komşularımız gelip uzaklaştırdılar. Akşam 8:30 gibi eşim ve 2 arkadaşımız bize yardımcı olmak için burada bulunurken elinde bıçak ve taşlarla bu sefer geldi. Onu kovalamaya başladılar ve bu 3'üncü saldırı olarak geçti" ifadesini kullandı.

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