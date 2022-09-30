Mersin'de terör operasyonunda yakalanmıştı! Belediye daire başkanı Bedrettin Gündeş tutuklandı

Mersin'deki saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklanan ve PKK'ya eleman kazandırdığı iddia edilen MB Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'le ilgili, şok detaylara ulaşıldı. İki yıl önce göreve başlayan Gündeş'in, PKK üyesi "Armanç Kerboran" kod adlı Sait Demir, "Sino" kod adlı Fırat Oğuz, "Hamo" kod adlı Mehmet Emine Sungur, "Kerem Deniz" kod adlı Seyyidhan Oğuz, Çektar Beltekin ve Mübarek Aksu ile örgütüne eleman kazandırma faaliyetlerinden cezaevinde olan Metin İnce ile fotoğraflarının olduğu ortaya çıktı.