Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mersin'de terör operasyonunda yakalanmıştı! Belediye daire başkanı Bedrettin Gündeş tutuklandı

    Hain saldırı sonrası gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Gündeş’in, terör örgütü mensuplarıyla fotoğrafları ortaya çıktı.

    Foto-şok

    Mersin'deki saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklanan ve PKK'ya eleman kazandırdığı iddia edilen MB Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'le ilgili, şok detaylara ulaşıldı. İki yıl önce göreve başlayan Gündeş'in, PKK üyesi "Armanç Kerboran" kod adlı Sait Demir, "Sino" kod adlı Fırat Oğuz, "Hamo" kod adlı Mehmet Emine Sungur, "Kerem Deniz" kod adlı Seyyidhan Oğuz, Çektar Beltekin ve Mübarek Aksu ile örgütüne eleman kazandırma faaliyetlerinden cezaevinde olan Metin İnce ile fotoğraflarının olduğu ortaya çıktı.



    Çağlar'ın geçmiş yıllarda, KCK/TM Kent Meclisi içerisinde faaliyet gösterdiği anlaşıldı. (İlker TURAK)

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kılıçdaroğlu Devleti değil PKK’yı referans aldı
    Haberler Yaşam Mersin'de terör operasyonunda yakalanmıştı! Belediye daire başkanı Bedrettin Gündeş tutuklandı
        SON DAKİKA