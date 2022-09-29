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    • Yaşam
    • 29.09.2022 22:08
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    • 29.09.2022 22:11
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    Trabzon’da feci kaza! Bir aile yok oldu: 4 kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! Trabzon’un Arsin ilçesinde bu akşam meydana gelen trafik kazasındaki ölü sayısı 4'e yükseldi. Güngörmüş ailesinin Hatay'dan Rize'ye tatile geldikleri ve tatil dönüşü kazanını yaşandığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Trabzon’da feci kaza! Bir aile yok oldu

    Rize istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Mehmet Güngörmüş (32) yönetimindeki 31 ADS 672 plakalı otomobil, Arsin ilçesi Yanbolu mevki Özel Trabzon Bakımevi karşısına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir sebeple yolun sağındaki kaldırım üzerine çıkarak çöp kutusuna çarpıp altına alarak bariyerleri aşarak deniz kenarına uçtu.


    Kazada sürücü Mehmet Güngörmüş ile oğulları İnayet Ömer (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş (3) ağır yaralanırken, eşi Emine Güngörmüş (27) ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

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    TEDAVİ GÖRDÜKLERİ HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİ


        Yaralılar Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, baba Mehmet Güngörmüş ve oğlu İnayet Ömer Güngörmüş ile küçük oğlu 3 yaşındaki Yavuz Selim Güngörmüş tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti.

        Öte yandan Güngörmüş ailesinin Hatay'dan Rize'ye tatile geldikleri ve tatil dönüşü kazanını yaşandığı öğrenildi.

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