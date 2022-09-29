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    • Yaşam
    • 30.09.2022 06:20
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    • 30.09.2022 06:20
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    Bursa'da korkunç kaza! Kamyona çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 ölü

    Son dakika haberi! Bursa’da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette seyreden kamyona arkadan çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gece yarısı korkunç kaza! Aşırı hız can aldı

    Kaza, saat 01.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Selçukgazi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden Erdi Kuas idaresindeki 35 DDK 325 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı.

    Savrulmaya başlayan araç, aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Kazan yönetimindeki 61 AAB 606 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun dorsesine takılan otomobil metrelerce sürüklendi.

    Sürücü Erdi Kuas, hurdaya dönen otomobilde sıkışırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Erdi Kuas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

        Kazanın ardından kamyon sürücüsü Hasan Hüseyin Kazan gözaltına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi ve araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Bursa'da korkunç kaza! Kamyona çarpan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 ölü
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