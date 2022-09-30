Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice katleden Mustafa Murat Ayhan cezaevinde intihar etti! Azra'nın babasında yürekleri dağlayan haykırış

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, geçen yıl 28 Temmuz'da kaybolduktan bir hafta sonra parçalara ayrılmış cesedi Varsak'ta ormanda bulunmuştu. Talihsiz kızın kafası ise tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Olayla ilgili emlakçı Mustafa Murat Ayhan gözaltına alınıp, tutuklandı. Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde kalan Mustafa Murat Ayhan, Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmada 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'cinsel saldırı' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Türkiye'yi sarsan korkunç cinayetin faili katil Mustafa Murat Ayhan, kaldığı Diyarbakır 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tek kişilik hücresinde bileklerini kesti. Bir süre sonra intihar ettiği fark edilen Ayhan, hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Ayhan öldü. Kızının katilinin intihar ettiğini öğrenen Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu, kızlarının başının hala kayıp olduğunu belirterek, "Keşke Azra'nın başının nereye attığını söyleseydi" diyerek tepkilerini dile getirdiler.
Azra Haytaoğlu'nu vahşice öldüren Mustafa Ayhan'ın bileklerini kestiği aleti nasıl temin ettiği ise bilinmiyor. (Hüseyin KAÇAR)