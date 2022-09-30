Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice katleden Mustafa Murat Ayhan cezaevinde intihar etti! Azra'nın babasında yürekleri dağlayan haykırış





Türkiye'yi sarsan korkunç cinayetin faili katil Mustafa Murat Ayhan, kaldığı Diyarbakır 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tek kişilik hücresinde bileklerini kesti. Bir süre sonra intihar ettiği fark edilen Ayhan, hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Ayhan öldü. Kızının katilinin intihar ettiğini öğrenen Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu, kızlarının başının hala kayıp olduğunu belirterek, "Keşke Azra'nın başının nereye attığını söyleseydi" diyerek tepkilerini dile getirdiler.