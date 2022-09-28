Vav Radyo'nun İOS ve Android uygulaması güncellendi

İLKLERİN RADYOSU VAV RADYO

Arşivinde Türkiye'nin önde gelen hafız ve okuyucularından alınan aşr-ı şerifleri bulunduran Vav Radyo'da bunun yanı sıra Türkiye'nin en meşhur seslendirme ve dublaj sanatçıları da dinleyicilerimiz için Kur'an- Kerim Mealini seslendiriyor. Bu da Vav Radyo'yu ilklerin radyosu yapıyor.