7/24 dinleyicilerini Türkiye ve dünya çapında Kur'an'ı Kerim ile buluşturan Vav Radyo'nun İOS ve Android uygulaması güncellendi.
EN GENİŞ KARASAL AĞA SAHİP
Türkiye'nin en geniş karasal yayın ağına sahip ulusal radyosu Vav Radyo, aynı zamanda Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivine sahip radyosu.
İLKLERİN RADYOSU VAV RADYO
Arşivinde Türkiye'nin önde gelen hafız ve okuyucularından alınan aşr-ı şerifleri bulunduran Vav Radyo'da bunun yanı sıra Türkiye'nin en meşhur seslendirme ve dublaj sanatçıları da dinleyicilerimiz için Kur'an- Kerim Mealini seslendiriyor. Bu da Vav Radyo'yu ilklerin radyosu yapıyor.
'VAV AKADEMİ' DİNLEYİCİLERLE
Amaç sadece Kur'an okumak ve dinlemek değil ilahî buyruğun söylediklerini anlamak ve idrak etmektir diyen radyo. Bu doğrultuda Vav Akademiyi hayata geçirerek, alanında uzman hocaların gerçekleştirmiş olduğu tasavvuftan tefsire, kültür-sanattan fıkha, siyerden ahlaki llkelere kadar geniş bir yelpazedeki eğitici programları dinleyicilerle buluşturuyor.