İzmir'de kendisine 'Nereye gidiyorsunuz?' diyen hastasına hakaretler saydıran doktor hakkında soruşturma açıldı

Türkiye'yi şoke eden olay önceki gün İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Genç bir anne, çocuğunun tahlil sonuçlarını göstermek için cildiye doktoru olarak görev yapan Doç. Dr. Didem Didar Balcı'nın kapısını çaldı. Bu sırada odasından çıkan Dr. Balcı, kendisine "Nereye gidiyorsunuz?" diye soran hastasına hakaretler yağdırdı. "İşim var. Sana ne! Yöneticim çağırdı, sana hesap mı vereceğim?" diyerek çıkıştı.
ÖFKESİ BİR TÜRLÜ DİNMEDİ...
Öfkesi dinmeyen ve olay yerine güvenlik çağıran Dr. Didem Didar Balcı'nın, hastasını "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı" sözleriyle tehdit etmesi dikkatlerden kaçmadı. Kendisini sakinleştirmek için omzuna dokunan bir hastaya ise "Sen bana nasıl dokunursun? Doktora dokunmak, konuşmak nasıl bir manyaklıktır!" demesi, bardağı taşırdı. O anlara ait video, sosyal medyada hızla yayıldı. Haddini aşan doktora tepki yağdı. Bunun üzerine İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olay sonrası Dr. Balcı hakkında soruşturma başlattı.
10 SENEDİR HİZMETTE
DR. Didem Didar Balcı, 1999'da Hacettepe Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 2001- 2005 yılları arasında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Dermatoloji Bölümü'nde uzmanlığını gerçekleştirdi. 2012'den beri İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dermatoloji hekimi olarak görev yaptığı belirtildi.