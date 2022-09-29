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    İzmir'de kendisine 'Nereye gidiyorsunuz?' diyen hastasına hakaretler saydıran doktor hakkında soruşturma açıldı

    Dr. Didem Didar Balcı, kontrolden çıktı! ‘Nereye gidiyorsunuz?’ diyen hastasına hakaretler yağdırdı. “Sana ne! Hesap mı vereceğim? Dava açayım da 10 bin lira öde” diyerek bağırdı. Kendisini sakinleştirmek isteyenlere “Doktora nasıl dokunursun?” demesi ise bardağı taşırdı. Hakkında soruşturma açıldı.

    Doktor bu ne!

    Türkiye'yi şoke eden olay önceki gün İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Genç bir anne, çocuğunun tahlil sonuçlarını göstermek için cildiye doktoru olarak görev yapan Doç. Dr. Didem Didar Balcı'nın kapısını çaldı. Bu sırada odasından çıkan Dr. Balcı, kendisine "Nereye gidiyorsunuz?" diye soran hastasına hakaretler yağdırdı. "İşim var. Sana ne! Yöneticim çağırdı, sana hesap mı vereceğim?" diyerek çıkıştı.



    ÖFKESİ BİR TÜRLÜ DİNMEDİ...
    Öfkesi dinmeyen ve olay yerine güvenlik çağıran Dr. Didem Didar Balcı'nın, hastasını "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı" sözleriyle tehdit etmesi dikkatlerden kaçmadı. Kendisini sakinleştirmek için omzuna dokunan bir hastaya ise "Sen bana nasıl dokunursun? Doktora dokunmak, konuşmak nasıl bir manyaklıktır!" demesi, bardağı taşırdı. O anlara ait video, sosyal medyada hızla yayıldı. Haddini aşan doktora tepki yağdı. Bunun üzerine İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olay sonrası Dr. Balcı hakkında soruşturma başlattı.



    10 SENEDİR HİZMETTE
    DR. Didem Didar Balcı, 1999'da Hacettepe Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 2001- 2005 yılları arasında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Dermatoloji Bölümü'nde uzmanlığını gerçekleştirdi. 2012'den beri İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dermatoloji hekimi olarak görev yaptığı belirtildi.



        TEPKİ YAĞDI
        -Böyle insanları sağlık kurumlarında asla görmek istemiyoruz.
        -Bu olaya doktorların da sessiz kalmaması gerekiyor.
        -Meslektaşım adına ben utandım!
        -Bu doktor acilen görevden alınmalı. Psikolojisi yerinde değil.
        -Hastasına böyle davranan bir doktor olamaz!
        -Bir anneyi çocuğunun önünde tehdit etmek nasıl bir terbiyesizliktir...

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