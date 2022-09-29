İzmir'de kendisine 'Nereye gidiyorsunuz?' diyen hastasına hakaretler saydıran doktor hakkında soruşturma açıldı





ÖFKESİ BİR TÜRLÜ DİNMEDİ...

Öfkesi dinmeyen ve olay yerine güvenlik çağıran Dr. Didem Didar Balcı'nın, hastasını "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı" sözleriyle tehdit etmesi dikkatlerden kaçmadı. Kendisini sakinleştirmek için omzuna dokunan bir hastaya ise "Sen bana nasıl dokunursun? Doktora dokunmak, konuşmak nasıl bir manyaklıktır!" demesi, bardağı taşırdı. O anlara ait video, sosyal medyada hızla yayıldı. Haddini aşan doktora tepki yağdı. Bunun üzerine İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olay sonrası Dr. Balcı hakkında soruşturma başlattı.