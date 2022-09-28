Görüntüler gündem olmuştu... İzmir'de hasta yakınının üzerine yürüyen doktora soruşturma!

İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuğuna ait tahlil sonucunun değerlendirilmesini isteyen kadın ile doktor D.B. arasında yaşanan ve cep telefonuyla görüntülen tartışmanın ardından İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

Olay, dün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği önünde meydana geldi. Hastanede tedavi gören çocuğuyla birlikte polikliniğin kapısına gelen kadın, tahlil sonuçlarını cildiye doktoru D.B.'ye göstermek istedi.

DOKTOR VE HASTA YAKINI ARASINDA TARTIŞMA

Bu sırada odasından çıkan D.B. ile kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Kamera görüntülerinde hasta yakını kadının doktor D.B.'ye, "Nereye gidiyorsunuz?" diye sorduğu, doktor D.B.'nin ise "İşim var, sana ne? Yöneticim çağırdı, sana hesap mı vereceğim?" dediği görüldü.