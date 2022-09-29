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    3 milyonluk vurgun! Yaşlı kadın kargocu kılığına giren dolandırıcının kurbanı oldu

    Kargocu kılığına giren bir kişi, 80 yaşındaki Sevil Özer’e kargo kağıdı yerine senet imzalattı. Senede de 3 milyon lira borç yazıldığı anlaşıldı. Yaşlı kadın, büyük şok yaşadı.

    3 milyonluk vurgun!

    İstanbul Kadıköy'de yaşayan emekli muhasebeci Sevil Özer'e (80) geçtiğimiz Temmuz'da Tekirdağ'daki yazlığındayken bir telefon geldi. Kargocu olduğunu söyleyen kişi, Kadıköy'deki adresinde kimseyi bulamadığını, elindeki kargonun önemli olduğunu söyleyerek "Adresinizi verin, gelip teslim edeyim" dedi.



    İSTANBUL'DAN TEKİRDAĞ'A GELDİ
    Aynı günün akşamında Tekirdağ'a gelip elindeki kağıtları hızlıca imzalatıp gitti. Özer, kargoyu açtığında reklam broşürleri buldu. Ne olduğunu anlamadı. Ancak 1 ay sonra avukatından icralık olduğunu öğrendi. Kargocu kılığındaki dolandırıcının kargo kağıdının altını kesip bir senet yerleştirdiği, senede de 3 milyon lira borç yazıldığı ortaya çıktı. Dolandırıldığını fark eden kadın, büyük şoka uğradı.

    Mağdur Sevil Özer, "Benim kimseye borcum yok. Bu beladan bir an önce kurtulmak istiyorum. İnşallah yakalanır" dedi. (Yunus Emre KAVAK)

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