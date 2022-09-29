3 milyonluk vurgun! Yaşlı kadın kargocu kılığına giren dolandırıcının kurbanı oldu





İSTANBUL'DAN TEKİRDAĞ'A GELDİ

Aynı günün akşamında Tekirdağ'a gelip elindeki kağıtları hızlıca imzalatıp gitti. Özer, kargoyu açtığında reklam broşürleri buldu. Ne olduğunu anlamadı. Ancak 1 ay sonra avukatından icralık olduğunu öğrendi. Kargocu kılığındaki dolandırıcının kargo kağıdının altını kesip bir senet yerleştirdiği, senede de 3 milyon lira borç yazıldığı ortaya çıktı. Dolandırıldığını fark eden kadın, büyük şoka uğradı.



Mağdur Sevil Özer, "Benim kimseye borcum yok. Bu beladan bir an önce kurtulmak istiyorum. İnşallah yakalanır" dedi. (Yunus Emre KAVAK)

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