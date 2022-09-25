Bağcılar’da kan donduran olay! Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı
İstanbul Bağcılar'da kan donduran bir olay yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'nin önce boğazını kesip sonra balkondan aşağı attı. Bununla da yetinmeyen Ali S. evi ateşe verdi.
25.09.2022 18:36 - Son Güncelleme: 25.09.2022 18:36
Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkondan sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü.