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Bağcılar’da kan donduran olay! Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı

İstanbul Bağcılar'da kan donduran bir olay yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'nin önce boğazını kesip sonra balkondan aşağı attı. Bununla da yetinmeyen Ali S. evi ateşe verdi.

25.09.2022 18:36 - Son Güncelleme: 25.09.2022 18:36
Bağcılar’da kan donduran olay! Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı

Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürdü. Annesinin kestiği kafasını balkondan sokağa atan şüpheli ardından evi ateşe verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki yangın söndürüldü.

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Bağcılar’da kan donduran olay! Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı

Olay, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı.

Bağcılar’da kan donduran olay! Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı

Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağcılar’da kan donduran olay! Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı

Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı.

Bağcılar’da kan donduran olay! Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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