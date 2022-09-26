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    • Yaşam
    • 26.09.2022 18:05
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    • 26.09.2022 18:05
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    Ankara'da iki kardeş tartıştıkları komşularını araçla çarpıp yaraladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü

    Ankara'da Abdullah ve Osman Y. kardeşler, tartıştıkları komşuları Aykut Karabayır'a (55) önce otomobille çarparak yaraladı daha sonra bıçaklayarak öldürdü.

    İki kardeş komşularını bıçaklayıp öldürdü

    Olay, dün gece Ankara'nın Nallıhan ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Gençlik Caddesi üzerindeki Bektaş Sitesi önünde meydana geldi.

    Emekli halk otobüsü şoförü Aykut Karabayır, aynı sitede oturduğu Abdullah ve Osman Y. kardeşler ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.



    ARAÇLA ÇARAPARAK YARALADIKTAN SONRA BIÇAKLADILAR
    Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kardeş, Karabayır'a otomobille çarpıp yaraladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü.

    Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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    Haberler Yaşam Ankara'da iki kardeş tartıştıkları komşularını araçla çarpıp yaraladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü
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