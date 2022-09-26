Ankara'da iki kardeş tartıştıkları komşularını araçla çarpıp yaraladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün gece Ankara'nın Nallıhan ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Gençlik Caddesi üzerindeki Bektaş Sitesi önünde meydana geldi.



Emekli halk otobüsü şoförü Aykut Karabayır, aynı sitede oturduğu Abdullah ve Osman Y. kardeşler ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.