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    Polis, İstanbul'da suikasta uğrayan Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesine ilişkin detaylara ulaştı

    Mafya lideri Jovan Vukotiç, İstanbul’da suikasta uğradı. Polis, korkunç infazın şifrelerine ulaştı! Plan, Kavac suç örgütü üyeleri tarafından yapıldı. Saldırıyı yapacak kişilere 1.5 milyon lira yatırıldı.

    Sırp çözüldü

    Sırp suç örgütü Skaljari'nin lideri Jovan Vukotiç, 8 Eylül'de İstanbul Şişli'de katledildi. Emniyet, bin 700 kamera görüntüsünü inceledi. Kanlı saldırının tüm detaylarını ele geçirdi. Tüyler ürperten cinayetin tedayları şöyleydi:



    Kavac suç örgütü liderleri Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile Jovan Vukotic arasında 2014'te yakalanan 300 kilo kokain nedeniyle husumet çıktı! 2018'de sınır dışı edilen Vukotic, 2021'de sahte kimlikle soluğu Türkiye'de aldı.


    Kavas liderleri ise Vukotiç'i adım adım takibe başladı. Suikast için iki mafya lideri Binali Camgöz ve Barış Boyun'la 1.5 milyon euroya anlaştı! Örgütün biri takibi üstlenecek diğeri de suikastı yapacaktı! Boyun'un adamları, 4 ay boyunca Vukotiç'i takibe aldı. 8 Eylül akşamı da düğmeye basıldı.



    Emircan Sümer ile Yakup Doğan da motosikletle araca yanaştı! Tetiğe bastı! Sırp örgüt liderinin ölümü üzerine İstanbul merkezli 4 ilde operasyon yapıldı. Radoje Zivkovic, Zdravko Perunovic ve 10 kişi yakalandı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı.



        GPS TAKMIŞLAR!
        Jovan Vukotiç'in Türk şoförü de gözaltına alındı. İddiaya göre şoför, cinayetten hemen sonra aracın plakalarını söküp bagaja attı. Cep telefonunu da viyadüğün bariyer aralarına sakladı. Olay Yeri İnceleme ekibinin bulduğu telefon, incelemeye alındı. Ayrıca aracın altında ve bagaj kısmında uydu bağlantılı üç adet GPS takip cihazı çıktı! Şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken şoförün köstebek olduğu düşünülüyor.

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