



Kavac suç örgütü liderleri Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile Jovan Vukotic arasında 2014'te yakalanan 300 kilo kokain nedeniyle husumet çıktı! 2018'de sınır dışı edilen Vukotic, 2021'de sahte kimlikle soluğu Türkiye'de aldı.





Kavas liderleri ise Vukotiç'i adım adım takibe başladı. Suikast için iki mafya lideri Binali Camgöz ve Barış Boyun'la 1.5 milyon euroya anlaştı! Örgütün biri takibi üstlenecek diğeri de suikastı yapacaktı! Boyun'un adamları, 4 ay boyunca Vukotiç'i takibe aldı. 8 Eylül akşamı da düğmeye basıldı.