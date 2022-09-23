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    • Yaşam
    • 23.09.2022 19:43
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    • 23.09.2022 19:49
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    Elbisesi kapıya sıkışan kadın, otobüsün altında kalıp öldü

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde durakta halk otobüsünden inerken kıyafeti kapıya sıkışan kadın, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kıyafeti kapıya sıkışan kadın öldü

    Diyarbakır'da kıyafeti otobüsün kapısına sıkışan kadın aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

    Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video

    KIYAFETİ KAPIYA SIKIŞTI
    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait A3 hattında M.D. yönetimindeki 21 BF 101 plakalı yolcu otobüsü, Yenişehir ilçesi Ofis semti Kasaplar Durağı'nda yolcu indirdiği sırada ismi öğrenilemeyen bir kadın yolcunun kıyafeti otobüsün kapısına sıkıştı.

    O sırada hareket eden otobüsün altında kalan kadın ağır yaralandı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    KARAKOLA SIĞINDI
    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 15.45 sıralarında yolcu indirildiği sırada elim bir kazanın gerçekleştiği bildirildi.

        Açıklamada, "Kaza sonrası otobüs şoförümüz M.D'nin vatandaşlarımızın tepkisi nedeniyle karakola sığındığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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