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    • Yaşam
    • 24.09.2022 09:53
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    • 24.09.2022 09:53
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    Sırp mafya liderine suikastının taşeronu iki Türk çete çıktı

    İstanbul Emniyeti Sırp çete lideri Vukotiç'e yönelik suikastın tüm detaylarını ortaya çıkardı. Vukotiç'in İstanbul'da öldürülmesi için rakiplerinin, 1.5 milyon euroya iki Türk çete ile anlaştığı ve çetelerden biri Vukotiç'i takip ederken, diğerinin suikastı gerçekleştirdiği tespit edildi.

    Suikastın taşeronu iki Türk çete

    Sırbistan-Karadağ'daki en etkin suç örgütlerinden Skaljari'nin 8 Eylül'de İstanbul'da suikastla öldürülen lideri Jovan Vukotiç'in ölümündeki sır perdesi aralandı. Kanlı süreç 2014'te İspanya'nın Valencia Limanı'nda 300 kilo kokainin yakalanmasıyla başladı.

    50 KİŞİ ÖLDÜ
    Sırbistan- Karadağ'da faaliyet yürüten ve yakalanan uyuşturucunun sahibi olan "Kavac" çetesinin liderleri Radoje Zivkovic ile Zdravko Perunovic, olaydan liderliğini Jovan Vukotiç'in yaptığı "Skaljari" çetesini sorumlu tuttu.

    İki çete arasında karşılıklı saldırılarda 50 kişi öldü. 2018'de Antalya'da yakalanan Vukotiç, sınırdışı edilerek ülkesine gönderildi.

    TÜRKİYE'YE GELDİ
    18 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Vukotiç, 2021'de sahte kimlikle Türkiye'ye geldi. Vatandaşı Predrag Popovic'in kimlik bilgileri ve kendi fotoğrafını taşıyan sahte oturum belgesiyle İstanbul'da yaşamaya başladı.

        TAŞERON ÇETE
        Kavac çetesi ise Vukotiç'in peşini bırakmadı. Kavac çetesinin iki lideri suikast için İstanbul'a geldi. Suikastı 1.5 milyon euroya iki Türk çeteye verdiler.

        Bunlardan biri, Kırmızı Bülten ile aranırken Karadağ'da tutuklanan Binali Camgöz'ün lideri olduğu çete, diğeri ise yine Kırmızı Bülten ile aranan ve geçen ay İtalya'da tutuklanan Barış Boyun'un lideri olduğu çeteydi. Camgöz ve Boyun, adamlarına cezaevinden gerekli talimatları ulaştırdı.

        MOTOSİKLETLE TAKİP
        Boyun'un adamları olan Emircan Sümer ile Yakup Doğan, motosikletle takip yaparken, trafiğin sıkıştığı bir anda cinayeti işledi. Motosikleti kullanan Sümer silahla ateş etti. Vukotiç, 5 mermiden 4'ünün isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

            10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
            İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat, Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, suikastın tüm detaylarını ortaya çıkardı.

            200 farklı noktadaki 1700 kamera görüntüsü incelendi. İstanbul, İzmir, Zonguldak ve Antalya'da Radoje Zivkovic, Zdravko Perunovic, Emircan Sümer, Yakup Doğan, Elanur T. A.Y., M.P, E.C., E.Ç., C.M.Ç. ve A.S. gözaltına alındı.

            Furkan Y. ise Sarp Sınır Kapısı'ndan Batum'a kaçarken yakayı ele verdi.

            İKİ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
            Polis ayrıca, 6 sahte pasaport, çeşitli ülkelere ait 11 sahte kimlik, çok sayıda mermi ve infazda kullanılan 1'i ruhsatlı, 1'i ruhsatsız iki silah ele geçirdi, cinayetin planlama, takip ve keşif aşamalarına ait dökümanlara ulaşıldı. Dün İzmir'de yakalanan bir kişiyle birlikte 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

            TAKİP CİHAZI BULUNDU
            İddiaya göre cinayetten hemen sonra aracın plakalarını söküp bagaja koyan Vukotiç'in şoförü de gözaltına alındı. Aracın altında ve bagaj kısmının içerisindeki döşemenin altında uydu bağlantılı üç adet GPS takip cihazı bulundu.

                Şoför, şüpheli tavırlar sergileyince emniyete götürüldü. Bu detaylar 'köstebek' şüphesini de gündeme getirdi.

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