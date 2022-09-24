Sırp mafya liderine suikastının taşeronu iki Türk çete çıktı

Bunlardan biri, Kırmızı Bülten ile aranırken Karadağ'da tutuklanan Binali Camgöz'ün lideri olduğu çete, diğeri ise yine Kırmızı Bülten ile aranan ve geçen ay İtalya'da tutuklanan Barış Boyun'un lideri olduğu çeteydi. Camgöz ve Boyun, adamlarına cezaevinden gerekli talimatları ulaştırdı.