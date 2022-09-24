Sırp mafya liderine suikastının taşeronu iki Türk çete çıktı

Sırbistan-Karadağ'daki en etkin suç örgütlerinden Skaljari'nin 8 Eylül'de İstanbul'da suikastla öldürülen lideri Jovan Vukotiç'in ölümündeki sır perdesi aralandı. Kanlı süreç 2014'te İspanya'nın Valencia Limanı'nda 300 kilo kokainin yakalanmasıyla başladı.
50 KİŞİ ÖLDÜ
Sırbistan- Karadağ'da faaliyet yürüten ve yakalanan uyuşturucunun sahibi olan "Kavac" çetesinin liderleri Radoje Zivkovic ile Zdravko Perunovic, olaydan liderliğini Jovan Vukotiç'in yaptığı "Skaljari" çetesini sorumlu tuttu.
İki çete arasında karşılıklı saldırılarda 50 kişi öldü. 2018'de Antalya'da yakalanan Vukotiç, sınırdışı edilerek ülkesine gönderildi.