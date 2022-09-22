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    • Yaşam
    • 22.09.2022 10:43
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    • 22.09.2022 10:51
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    Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü! İşte zamanla yarışın görüntüleri...

    Denizli’nin Çardak ilçesinde 2 Rus personelin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı helikopter kazası sonrası yaralıları kurtarmak için verilen zamana karşı mücadelenin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

    İHA
    Helikopter kazasının yeni görüntüleri

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, dün saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı.

    Helikopter kazasının yeni görüntüleri VİDEO

    Yere çarptıktan sonra tuz depolama sahasında sürüklenen Rus yapımı yangın gözetleme helikopterinde bulunan 7 personelden 2'si olan Rusya uyruklu mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov hayatını kaybetti.

    Kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2'inci pilot İgor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

        İkisinin durumunun ağır olduğu bildirilen 5 yaralının tedavilerine devam edilirken, helikopter kazası sonrası yaralıları kurtarmak için zamana karşı verilen yarışın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

        Vatandaşlar ve ekiplerin hurda yığınına dönen helikopterin düştüğü bölgede verdiği mücadeleye dair görüntülerde, Rusya vatandaşı 2'inci pilot İgor Turkov'un sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak ambulansa bindirildiği anlar yer aldı.

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        Helikopter kazasının yeni görüntüleri
        Haberler Yaşam Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü! İşte zamanla yarışın görüntüleri...
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