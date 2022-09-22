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    • Yaşam
    • 22.09.2022 10:51
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    • 22.09.2022 10:55
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    Düğün çıkışı kavga! Ayırmak isterken dayak yedi

    İstanbuk Beylikdüzü'nden düğünden çıkan bir otomobil ile başka bir otomobil kaza yaptı. Kaza nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi dayak yedi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

    Ayırmak isterken dayak yedi

    Beylikdüzü'nde düğün çıkışı iki otomobilin kaza yapması sonrası kavga çıktı.

    Ayırmak isterken dayak yedi

    Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde, Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı.

    Düğünden çıkan kişilerin olduğu otomobil ile başka bir otomobil arasında ufak çaplı kaza meydana geldi.

    AYIRMAYA ÇALIŞAN ŞAHIS DAYAK YEDİ
    İki taraf arasında kaza nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yoldan geçen bir kişi, kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Kavga edenler 'sen ne karışıyorsun' diyerek kendilerini ayırmaya çalışan kişiyi dövdü.

        Yumrukla saldıranlar arasında düğünden çıkan damadın da olduğu ileri sürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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