AYIRMAYA ÇALIŞAN ŞAHIS DAYAK YEDİ

İki taraf arasında kaza nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yoldan geçen bir kişi, kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Kavga edenler 'sen ne karışıyorsun' diyerek kendilerini ayırmaya çalışan kişiyi dövdü.