Beylikdüzü'nde düğün çıkışı iki otomobilin kaza yapması sonrası kavga çıktı.
Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde, Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı.
Düğünden çıkan kişilerin olduğu otomobil ile başka bir otomobil arasında ufak çaplı kaza meydana geldi.
AYIRMAYA ÇALIŞAN ŞAHIS DAYAK YEDİ
İki taraf arasında kaza nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yoldan geçen bir kişi, kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Kavga edenler 'sen ne karışıyorsun' diyerek kendilerini ayırmaya çalışan kişiyi dövdü.