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    • 22.09.2022 08:17
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    Marmaris'teki orman yangını kontrol altında! Acı haber geldi: 2 ölü 5 yaralı

    Son dakika haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Öte yandan Kastamonu'dan Marmaris'e yangın söndürme çalışmalarına destek için giden bir helikopter düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin Rus uyruklu olduğunu, yaralı 5 kişinin tedavilerinin devam ettiğin bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Marmaris’te orman yangını!

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı.

    YANGIN KONTROL ALTINDA | VİDEO İZLE


    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
    Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Marmaris'te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz canla başla mücadele etti. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

    HAVADAN KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI
    Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

    Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.

    HELİKOPTERLER UÇAKLAR VE EKİPLER DEVREDE!
    Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmişti.

        Denizli'de helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var

        ACI HABER GELDİ
        Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

        ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
        İçişleri Bakanlığı, Denizli Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, mürettebattan 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Türk, 5 Rus, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

        İçişleri Bakanlığının paylaşımında, helikopter kazasının görüntülerine de yer verildi.

        BAKAN KOCA SON DURUMU DUYURDU
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düşen helikopterde hayatını kaybedenlerin Rus uyruklu olduğunu duyurdu. Bakan Koca, "Denizli Çardak'ta, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait Rus orman yangını söndürme helikopterinin düşmesi sonucu Rus uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. 3'ü Rus uyruklu, 2'si Türk vatandaşı, 5 kişi yaralandı. Tedavileri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Olay yerinden görüntüler;

        DENİZLİ VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI:
        Denizli Valisi Ali Fuat Atik konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Vali Atik, "İlimiz Çardak İlçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında bir helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.

        MSB'DEN AÇIKLAMA
        Milli Savunma Bakanlığı, "AFAD'ın talebi üzerine Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına; 2 helikopter, 1 İHA, arazözler, su tankerleri, dozerler, muhtelif yangın söndürme araçları ve görevli personelimizle destek sağlanmaktadır." dedi.

        AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ
        AFAD'dan yapılan açıklamada "Bölgede meydana gelen orman yangınına @OGMgovtr koordinasyonunda; 14 uçak, 23 helikopter ile müdahale edilmektedir. Yangın, an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

            DENİZDE KORİDOR AÇILDI
            Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında hava araçlarının su almasını kolaylaştırmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde koridor oluşturuldu.

            Öte yandan, bölgede rüzgarın şiddetini azaltması ekiplerin söndürme çalışmasına kolaylık sağladı. Söndürme çalışmalarının olumlu yönde ilerlediği bildirildi.

            HELİKOPTER TAKVİYESİ
            Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi.

            MSB'DEN YANGIN DESTEĞİ
            MSB: Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına; 1 adet İHA, 10 adet helikopter, arazözler, su tankerleri, dozerler, çeşitli yangın söndürme araçları ve görevli personelimiz ile destek sağlamaya devam ediyoruz.

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            Haberler Yaşam Marmaris'teki orman yangını kontrol altında! Acı haber geldi: 2 ölü 5 yaralı
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