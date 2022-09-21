Marmaris'teki orman yangını kontrol altında! Acı haber geldi: 2 ölü 5 yaralı

Olay yerinden görüntüler;

DENİZLİ VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI:

Denizli Valisi Ali Fuat Atik konuya ilişkin açıklama yaptı.

Vali Atik, "İlimiz Çardak İlçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında bir helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, "AFAD'ın talebi üzerine Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına; 2 helikopter, 1 İHA, arazözler, su tankerleri, dozerler, muhtelif yangın söndürme araçları ve görevli personelimizle destek sağlanmaktadır." dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada "Bölgede meydana gelen orman yangınına @OGMgovtr koordinasyonunda; 14 uçak, 23 helikopter ile müdahale edilmektedir. Yangın, an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.