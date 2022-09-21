Marmaris'teki orman yangını kontrol altında! Acı haber geldi: 2 ölü 5 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINDA | VİDEO İZLE
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Marmaris'te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz canla başla mücadele etti. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı" dedi.
HAVADAN KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.