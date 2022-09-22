Adana'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Adana'da bir apartmanın 3. katındaki balkondan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78153 Sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 3. katında oturan Nuray Canpolat (44) balkona çıktı.