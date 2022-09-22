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    • Yaşam
    • 22.09.2022 09:46
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    • 22.09.2022 09:47
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    Adana'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

    Adana’da bir apartmanın 3. katındaki balkondan beton zemine düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken polis, kadının balkondan nasıl düştüğünü araştırıyor.

    Beton zemine düştü!

    Adana'da bir apartmanın 3. katındaki balkondan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78153 Sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 3. katında oturan Nuray Canpolat (44) balkona çıktı.

    BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
    Bir süre sonra Canpolat balkondan beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan kadını gören komşuları hemen 112'ye haber verdi. Bu sırada kadına komşuları da yardım etmeye çalıştı.

    HAYATINI KAYBETTİ
    Vatandaşların geç geldiğini öne sürdüğü ambulans ile kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının yakınları şoka girdi. Ağır yaralı kadın yapılan müdahalelere rağmen olaydan 1.5 saat sonra hastanede hayatını kaybetti.

    Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kadının balkondan nasıl düştüğünü araştırıyor.

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