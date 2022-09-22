Adana'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Bir süre sonra Canpolat balkondan beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan kadını gören komşuları hemen 112'ye haber verdi. Bu sırada kadına komşuları da yardım etmeye çalıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşların geç geldiğini öne sürdüğü ambulans ile kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının yakınları şoka girdi. Ağır yaralı kadın yapılan müdahalelere rağmen olaydan 1.5 saat sonra hastanede hayatını kaybetti.
Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kadının balkondan nasıl düştüğünü araştırıyor.