100 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla LGBT sapkınlığına tek bir ağızdan 'dur' demek için bir araya geldi

İstanbul Fatih'te dün on binlerce kişi, Batı fonlarıyla yaygınlaşan lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel (LGBT) harekete karşı toplandı. Ailenin korunması için eylem yaptı. Çocuklarıyla birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla parkta toplanan aileler, pankartlarla LGBT sapkınlığının bitirilmesini istedi. Yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşu tarafından "Aile ve neslimizi tahrip planlarına sessiz kalma", "Çocuklarımızı korumak için yürüyoruz" sloganları atıldı. Etkinlik sebebiyle polis, Saraçhane Parkı çevresinde güvenlik önlemi aldı. Aranan vatandaşlar parkın içine alındı. Bazı vatandaşlar "Aileye savaş açanlara geçit vermiyoruz", "LGBT propagandasına ve dayatmasına dur de", "Kulak ver bu sese aile hedefte" yazılı dövizler taşıdı. Kalabalık grup, daha sonra Beyazıt Meydanı'na yürüdü.



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