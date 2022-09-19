İstanbul Fatih'te dün on binlerce kişi, Batı fonlarıyla yaygınlaşan lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel (LGBT) harekete karşı toplandı. Ailenin korunması için eylem yaptı. Çocuklarıyla birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla parkta toplanan aileler, pankartlarla LGBT sapkınlığının bitirilmesini istedi. Yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşu tarafından "Aile ve neslimizi tahrip planlarına sessiz kalma", "Çocuklarımızı korumak için yürüyoruz" sloganları atıldı. Etkinlik sebebiyle polis, Saraçhane Parkı çevresinde güvenlik önlemi aldı. Aranan vatandaşlar parkın içine alındı. Bazı vatandaşlar "Aileye savaş açanlara geçit vermiyoruz", "LGBT propagandasına ve dayatmasına dur de", "Kulak ver bu sese aile hedefte" yazılı dövizler taşıdı. Kalabalık grup, daha sonra Beyazıt Meydanı'na yürüdü.
- Yaşam
- 19.09.2022 Gazete
100 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla LGBT sapkınlığına tek bir ağızdan 'dur' demek için bir araya geldi
100 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla LGBT dayatmasına karşı büyük aile buluşması gerçekleşti. On binlerce kışı Fatih Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na yürüyerek eylem yaptı.
İstanbul Fatih'te dün on binlerce kişi, Batı fonlarıyla yaygınlaşan lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel (LGBT) harekete karşı toplandı. Ailenin korunması için eylem yaptı. Çocuklarıyla birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla parkta toplanan aileler, pankartlarla LGBT sapkınlığının bitirilmesini istedi. Yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşu tarafından "Aile ve neslimizi tahrip planlarına sessiz kalma", "Çocuklarımızı korumak için yürüyoruz" sloganları atıldı. Etkinlik sebebiyle polis, Saraçhane Parkı çevresinde güvenlik önlemi aldı. Aranan vatandaşlar parkın içine alındı. Bazı vatandaşlar "Aileye savaş açanlara geçit vermiyoruz", "LGBT propagandasına ve dayatmasına dur de", "Kulak ver bu sese aile hedefte" yazılı dövizler taşıdı. Kalabalık grup, daha sonra Beyazıt Meydanı'na yürüdü.