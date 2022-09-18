Zeytinburnu’nda tarihi fırın alevlere teslim oldu!

ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI

Bu sırada alevler bir kısmı taş, bir kısmı da ahşap olan binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, farklı noktalardan yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken sağlık ekipleri de hazır bekledi.