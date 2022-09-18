Zeytinburnu’nda tarihi fırın alevlere teslim oldu!

Yangın, saat 01.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde tarihi binada çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Tarihi Merkezefendi Fırını'nda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.
Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ile Zeytinburnu Belediyesi'nden su tankerleri sevk edildi.
ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI
Bu sırada alevler bir kısmı taş, bir kısmı da ahşap olan binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, farklı noktalardan yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken sağlık ekipleri de hazır bekledi.