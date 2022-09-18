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    • Yaşam
    • 18.09.2022 21:27
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    • 18.09.2022 21:36
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    Tokat'ta akrabaların kavak ağacı kavgasında kan aktı: 2'si ağır 4 yaralı

    Tokat'ta kavak ağacı meselesinden aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

    Akrabaların ’kavak ağacı’ kavgasında 4 kişi yaralandı

    Tokat'ın merkeze Bağlı Beşören köyü yakınlarındaki Karaca yaylasında kavak ağacı meselesinden dolayı akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 55 yaşındaki Cemalettin N. yanında bulunan av tüfeği ile ateş açtı.



    SAÇMALAR 4 KİŞİYE İSABET ETTİ
    Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sinan (42), Munise (40), Şerife (35) ve Emirhan Nazik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi.



    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



    2'Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
    Olayda yaralanan Sinan ve Melisa Nazik'in durumların ağır olduğu öğrenildi.



        Jandarma ekipleri soruşturma kapsamında Y.N, T. N ve A.N.'yi gözaltına aldı. Silahı kullandığı belirtilen ve olaydan sonra kaçan Cemalettin N.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Haberler Yaşam Tokat'ta akrabaların kavak ağacı kavgasında kan aktı: 2'si ağır 4 yaralı
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