Tokat'ta akrabaların kavak ağacı kavgasında kan aktı: 2'si ağır 4 yaralı

Tokat'ın merkeze Bağlı Beşören köyü yakınlarındaki Karaca yaylasında kavak ağacı meselesinden dolayı akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 55 yaşındaki Cemalettin N. yanında bulunan av tüfeği ile ateş açtı.







SAÇMALAR 4 KİŞİYE İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sinan (42), Munise (40), Şerife (35) ve Emirhan Nazik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi.