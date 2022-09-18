Tokat'ta akrabaların kavak ağacı kavgasında kan aktı: 2'si ağır 4 yaralı

Tokat'ın merkeze Bağlı Beşören köyü yakınlarındaki Karaca yaylasında kavak ağacı meselesinden dolayı akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 55 yaşındaki Cemalettin N. yanında bulunan av tüfeği ile ateş açtı.
SAÇMALAR 4 KİŞİYE İSABET ETTİ
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sinan (42), Munise (40), Şerife (35) ve Emirhan Nazik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
2'Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI
Olayda yaralanan Sinan ve Melisa Nazik'in durumların ağır olduğu öğrenildi.