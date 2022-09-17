İstanbul'da taksiciye falçatalı saldırı! Boğazı kesildi kanlar içinde kaldı





Olay, saat 23.00 sıralarında Yüzyıl Mahallesi, Yüzyıl Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 THT 70 plakalı taksiye binen yolcu, taksici Recep Acar'dan 'boş taksi fişi' talebinde bulundu. Müşterinin bu isteğini reddeden Recep Acar, falçata ile saldırıya uğradı. Acar, boğazından ve başından aldığı falçata darbeleriyle ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR

Aldığı kesici alet darbeleriyle ağır yaralanan Acar, önce özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Boğazında ve başındaki yaralara dikiş atılan Acar'ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyor.