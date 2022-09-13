Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti

Şehit Kaymakam Muhammed Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk evinde vefat etti. Mardin Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce makam odasına konulan bombanın patlatılması neticesi şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti. Safitürk'ün Arifiye ilçesinde yaşadığı evde vefat ettiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Asım Safitürk'ün vefatının ardından bir paylaşımda bulundu. Soylu, "Asım Safitürk Hocamız, Şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti... Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz... Allah rahmet eylesin. Rabbim, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin." ifadelerini kullandı.