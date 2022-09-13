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    • Yaşam
    • 13.09.2022 20:48
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    • 13.09.2022 20:50
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    Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti

    Mardin Derik'te odasına PKK'lı teröristlerce konulan bombanın patlaması sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk evinde vefat etti.

    Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası vefat etti

    Şehit Kaymakam Muhammed Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk evinde vefat etti. Mardin Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce makam odasına konulan bombanın patlatılması neticesi şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti. Safitürk'ün Arifiye ilçesinde yaşadığı evde vefat ettiği öğrenildi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Asım Safitürk'ün vefatının ardından bir paylaşımda bulundu. Soylu, "Asım Safitürk Hocamız, Şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti... Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz... Allah rahmet eylesin. Rabbim, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Yaşam Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti
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