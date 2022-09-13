Mesajla taciz ettiği kadının eşi ve akrabaları tarafından meydan dayağı atıldı

Olay Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Eşinin başka bir adam tarafından taciz edildiğini duyan koca durumu akrabalarına anlattı.
Taciz ettiği kadının eşi ve akrabaları... | VİDEO
Kadının eşi mesaj atan kişiye, kadının ağzından mesaj atarak bir kafede buluşma teklif etti.
Buluşma yerine erken gelen kadının kocası ve akrabaları, kısa bir süre sonra kafenin önünü gelen kişiyi yakalayarak, darbetmeye başladı. Yaklaşık 10 kişilik grup, tekme, yumruk ve demir sopalarla tuzağa düşürdükleri kişiyi feci şekilde dövdü.
"NAMUS MESELESİ, KİMSE KARIŞMASIN"
Bir kişi ise, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek, "Bu namus meselesi. Kimse karışmasın" dedi.