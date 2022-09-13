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    • Yaşam
    • 13.09.2022 11:06
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    • 13.09.2022 11:24
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    Mesajla taciz ettiği kadının eşi ve akrabaları tarafından meydan dayağı atıldı

    Esenyurt'ta kadına mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi, kadının eşi ve akrabaları tarafından kadının telefonundan mesaj yazılarak buluşmaya davet edildi. Buluşma yerine gelen kişi, kadının kocası ve yakınları tarafından darbedildi. Darp anı ise, gruptaki bir kişi tarafından görüntülendi.

    DHA
    Taciz ettiği kadının eşi ve akrabaları...

    Olay Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Eşinin başka bir adam tarafından taciz edildiğini duyan koca durumu akrabalarına anlattı.

    Taciz ettiği kadının eşi ve akrabaları... | VİDEO

    Kadının eşi mesaj atan kişiye, kadının ağzından mesaj atarak bir kafede buluşma teklif etti.

    Buluşma yerine erken gelen kadının kocası ve akrabaları, kısa bir süre sonra kafenin önünü gelen kişiyi yakalayarak, darbetmeye başladı. Yaklaşık 10 kişilik grup, tekme, yumruk ve demir sopalarla tuzağa düşürdükleri kişiyi feci şekilde dövdü.

    "NAMUS MESELESİ, KİMSE KARIŞMASIN"
    Bir kişi ise, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek, "Bu namus meselesi. Kimse karışmasın" dedi.

        Çevredekiler olan biteni korku dolu gözlerle izlerken, feci şekilde dövülen kişi daha sonra kadının akrabaları tarafından bırakıldı ve olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.

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