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Haberler Yaşam MGM'den 17 il için sarı kodlu uyarı | Sonbahar kendini gösterdi! Kuvvetli yağış geliyor! 12, 13, 14 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

MGM'den 17 il için sarı kodlu uyarı | Sonbahar kendini gösterdi! Kuvvetli yağış geliyor! 12, 13, 14 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. 12 Eylül itibariyle kuvvetli yağış beklenirken vatandaşlar tedbirli olmak adına konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki Bu hafta hava nasıl olacak? Bugün yağış var mı? Yarın yağış var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
12.09.2022 12:28 - Son Güncelleme: 12.09.2022 12:28
MGM’den 17 il için sarı kodlu uyarı | Sonbahar kendini gösterdi! Kuvvetli yağış geliyor! 12, 13, 14 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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MGM’den 17 il için sarı kodlu uyarı | Sonbahar kendini gösterdi! Kuvvetli yağış geliyor! 12, 13, 14 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kütahya, Manisa ve Isparta çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Burdur'un doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM’den 17 il için sarı kodlu uyarı | Sonbahar kendini gösterdi! Kuvvetli yağış geliyor! 12, 13, 14 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

12 EYLÜL BUGÜN YAĞIŞ VAR MI?

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi bugün itibariyle bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun akşama doğru devam etmesi beklenmiyor.

MGM’den 17 il için sarı kodlu uyarı | Sonbahar kendini gösterdi! Kuvvetli yağış geliyor! 12, 13, 14 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

12-18 EYLÜL BU HAFTA YAĞIŞ VAR MI?

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı bölgelerden başlayarak yağışla birlikte azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği, ancak Perşembe gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

MGM’den 17 il için sarı kodlu uyarı | Sonbahar kendini gösterdi! Kuvvetli yağış geliyor! 12, 13, 14 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU

12 EYLÜL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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