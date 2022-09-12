MGM'den 17 il için sarı kodlu uyarı | Sonbahar kendini gösterdi! Kuvvetli yağış geliyor! 12, 13, 14 Eylül 2022 il il HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. 12 Eylül itibariyle kuvvetli yağış beklenirken vatandaşlar tedbirli olmak adına konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki Bu hafta hava nasıl olacak? Bugün yağış var mı? Yarın yağış var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kütahya, Manisa ve Isparta çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Burdur'un doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
12 EYLÜL HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.