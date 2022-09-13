Yağmur Sönmez cinayetinde azmettirici olduğu iddia edilen sanık hakim karşısında: "Halil İbrahim’in elinde Yağmur’un kanı var"

Korkunç cinayet 18 Mart tarihinde Bakırköy'de bir AVM'de meydana geldi. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i AVM otoparkında tüfekle öldürdükten sonra intihar eden eski Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü'nün oğlu Murat Bayırköylü'nün Türkiye'yi sarsan eyleminin perde arkasından şoke eden detaylar ortaya çıkmıştı.
İki kişinin öldüğü olayın ardından araç içerisinde intihar mektup bulundu.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ
İntihar mektubunda Murat Bayırköylü'nün arkadaşı olan Halil İbrahim Yavuz'la olan konuşmaları çıktı. İddiaya göre Halil İbrahim Yavuz, Murat'ı intihara ve Yağmur'u vurmaya azmettirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer verilen söz konusu intihar mektubunda, "Yağmur Sönmez'i öldürme fikri aklımda yoktu. 1 ay önce 2 kere yüksek bir yerden atlama suretiyle intihar girişiminde bulundum. Ancak yükseklik korkumu yenemiyordum. Silah alıp kafama sıkma fikri aklıma geldi. Silah alacağımı Halil İbrahim Yavuz'a söyledim. İlk başta şaka yaptığımı düşündü. Ancak daha sonra yaptığımız konuşmada ciddi olduğumu anladı. Ardından bana 'İntihar edeceksen kaybedecek bir şeyimin olmadığını bana zarar veren Yağmur Sönmez'i de öldürmemi onu öldürdükten sonra kendimi öldürmemi' söyledi" ifadelerine de yer alıyordu. Hazırlanan iddianamede Halil İbrahim Yavuz için "Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "İntihara yönlendirme" suçundan ise 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi.
Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz cezaevinden getirildi. Sabah'ta yer alan habere göre, duruşmaya Murat Bayırköylü'nün annesi hakim İsmihan Boza ve taraf avukatları da hazırlandı.