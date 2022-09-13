Yağmur Sönmez cinayetinde azmettirici olduğu iddia edilen sanık hakim karşısında: "Halil İbrahim’in elinde Yağmur’un kanı var"



"MERMİNİN 2 BUÇUK TL OLDUĞUNU ŞAKA OLARAK SÖYLEDİM, SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Duruşmada savunmasını yapması için kendisine söz verilen tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz, "Kimseyi suç işlemesi için azmettirmedim. Murat ile okul boyunca 3 yıldır yakın arkadaştık. Maktul Yağmur'u ise 6 yıldır tanırım. Lisede de aynı arkadaş ortamındaydık. Kendisine ilgi duyuyordum bu konuyu ona açtım. Benimle sadece arkadaş kalmak istediğini söyledi. Murat'la Yağmur arasında bir duygusal bağ oluşmuştu. Murat'ın intihar etmek istediğini öğrendim. İlk buna inanmadım. Yağmur'u aradım. Bir binanın 17. Katında olduklarını söyledi. Murat'ı inmesi için Yağmur ikna etti. O akşam Murat'ı evine bıraktık. Sonraki akşam beni aynı konu için tekrar aradılar. Yanımda Şehver Dik vardı. Birlikte Murat'ın 17. Katta kiraladığı evden atlamaması için ikna ettik. Murat indiğinde çok sarhoştu. Ayakta duracak hali yoktu. Koluna girerek onu evine bırakmak için gittik ve evine girdik. Annesine intihar etmeye çalıştığını söyledik. Durumunu annesine anlattık. Yağmur'u takıntı yaptığını söyledik. Annesi çok şaşırdı bu durumu babasıyla konuşacağını söyledik. Bizim de telefon numaralarımızı aldı. Ertesi gün Murat beni arayarak pişman olduğunu söyledi. İsmihan Teyze beni arayarak teşekkür etti. Murat'ın en iyi arkadaşları olduğumuzu söyledi. Murat'ın hayatını bize borçlu olduğunu, her şeyi çözeceklerini söyledi. İki gün sonra AVM'de otururken Murat beni aradı daha sonra yanımıza geldi. Yağmur'un arabasını gördüğünü ve onun arabasının çıkamayacağı şekilde kendi aracını park ettiğini söyledi. Ben ona ikaz ettim. Bana Yağmur'a zarar vermek istediğini, içini soğutmak istediğini söyledi. Ben de başına iş alacağını söyledim. Bu olaydan bir iki gün sonra Yağmur beni aradı. Murat'ın kendisine araçla çarpmaya çalıştığını ve kaza yaptığını, kendisini tehdit ettiğini söyledi. Olay günü beni karakola çağırdılar. Mesajlardan bahsettiler. Ben mesajları hatırlamıyorum. Geri getirmeye çalıştım ancak getiremedim. Bana mesajlar okutulduğunda Murat'a yapmaması gerektiğini söylediğimi gördüm. Merminin 2 buçuk TL olduğunu şaka olarak söyledim. Bu bir komedi videosudur. Ben Yağmur'u öldürmeye yönelik telkinlerde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.