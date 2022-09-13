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    • Yaşam
    • 13.09.2022 15:19
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    • 13.09.2022 15:19
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    İstanbul'da AVM'deki silahlı kavgada gözaltı sayısı yükseldi

    Son dakika haberi | Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarıyer'de bulunan bir AVM'de çıkan silahlı çatışmanın ardından gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

    AVM’deki silahlı kavgada gözaltı sayısı yükseldi

    Ayazağa'da bir AVM'de meydana gelen silahlı çatışma olayıyla ilgili gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Kimliği belirlenen ve halen aranan firarı şüpheliler hakkında yurt dışı yasağı konuldu.


    Sarıyer'de bir AVM'de bulunan kafede iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada Azerbaycan uyruklu Rafik Aliyev (36), Mahraj Karimov (27), Qulam İbrahimov (24), Azer Amadov(28) İran uyruklu Seyyed Ali Rıza Abdullahi(33), Fatih Mehmet Kamaç (50), yaralanmıştı. Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturmada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve silahlı çatışmaya dönüşen olayda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Şüphelilerin sorgularının Cinayet Büro Amirliğinde sürdüğü belirtildi.

    Polisin yaptığı çalışmada silahlı kavga olayına karışan kişilerin Mayıs ve Eylül aylarında Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Halen olayla ilgili aranan Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu şüphelilere yurt dışına kaçma ihtimaline karşılık yurt dışına çıkma yasağı konduğu öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini söylediler.

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