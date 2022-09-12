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Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var

Sarıyer, Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde oturan iki grup arasında yaşanan tartışma sonucu silahlar konuştu. 5 kişinin yaralandığı silahlı tartışmada olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12.09.2022 00:13 - Son Güncelleme: 12.09.2022 00:31
Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var

Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde bulunan kafede yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

SARIYER'DEKİ AVM'DE SİLAHLI KAVGA KAMERADA | VİDEO

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var

Çıkan çatışmada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, çatışma anı saniye saniye kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.



SARIYER'DE SİLAHLAR KONUŞTU! | VIDEO

Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var

Olay saat 20.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi.

Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var

İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var

Tartışma büyüyünce her iki taraf bellerinden çıkardığı tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı.

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