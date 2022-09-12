Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Sarıyer, Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafe bölümünde oturan iki grup arasında yaşanan tartışma sonucu silahlar konuştu. 5 kişinin yaralandığı silahlı tartışmada olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
12.09.2022 00:13 - Son Güncelleme: 12.09.2022 00:31
Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde bulunan kafede yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
Çıkan çatışmada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, çatışma anı saniye saniye kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
SARIYER'DE SİLAHLAR KONUŞTU! | VIDEO
Olay saat 20.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi.