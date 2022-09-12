Sarıyer'deki AVM'de yaşanan silahlı kavganın detayları ortaya çıktı! Tam 8 kurşunla vuruldu

AVM'de dün akşam saat 20:20 sıralarında yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde AVM'deki bir restorana gelen 6 kişilik grup, oturup sohbet etmeye başladı.
İstanbul'da AVM'de silahlı kavga! Saniye saniye görüntülendi | Video
Yaklaşık 2 saat sonra 10 kişilik bir grup, restoranda oturan grubun yanına geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerini darp ettiği esnada iki gruptan da birkaç kişi birbirlerine silah çekti.
8 KURŞUNLA VURULMUŞ
Karşılıklı çatışmanın yaşandığı kavgada baldırından 8 kurşunla yaralanan Azerbaycan uyruklular Rakif A. ve baldırından 3 kurşunla yaralanan Mehraj K. ile ayak parmağından yaralanan İran uyruklu Sayeed Alireza A., Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Kulam İ. ve olay yerinden kaçarken yere düşerek yaralanan Fatih Mehmet K. Ayazağa'daki özel bir hastaneye kaldırılırken, bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Azer A. ise Eyüpsultan'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca restoranın çeşitli yerlerine ve vale noktasına da kurşun isabet ettiği bilgisine ulaşıldı.