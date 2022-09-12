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    • Yaşam
    • 12.09.2022 15:52
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    • 12.09.2022 15:59
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    Sarıyer'deki AVM'de yaşanan silahlı kavganın detayları ortaya çıktı! Tam 8 kurşunla vuruldu

    İstanbul'da bulunan bir alışveriş merkezinde yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın yeni detayları ortaya çıktı. Kavga öncesinde 6 kişilik bir grubun restoranda oturduğu ve sonrasında yanlarına gelen 10 kişilik bir grupla tartıştığı ortaya çıktı. Kavgada Azerbaycan uyruklu bir kişi 8 yerinden vurularak yaralandı.

    AVM’de yaşanan silahlı kavganın detayları ortaya çıktı

    AVM'de dün akşam saat 20:20 sıralarında yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde AVM'deki bir restorana gelen 6 kişilik grup, oturup sohbet etmeye başladı.

    İstanbul'da AVM'de silahlı kavga! Saniye saniye görüntülendi | Video

    Yaklaşık 2 saat sonra 10 kişilik bir grup, restoranda oturan grubun yanına geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerini darp ettiği esnada iki gruptan da birkaç kişi birbirlerine silah çekti.

    8 KURŞUNLA VURULMUŞ
    Karşılıklı çatışmanın yaşandığı kavgada baldırından 8 kurşunla yaralanan Azerbaycan uyruklular Rakif A. ve baldırından 3 kurşunla yaralanan Mehraj K. ile ayak parmağından yaralanan İran uyruklu Sayeed Alireza A., Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Kulam İ. ve olay yerinden kaçarken yere düşerek yaralanan Fatih Mehmet K. Ayazağa'daki özel bir hastaneye kaldırılırken, bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Azer A. ise Eyüpsultan'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca restoranın çeşitli yerlerine ve vale noktasına da kurşun isabet ettiği bilgisine ulaşıldı.

        Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri olayın karışanları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

        ÇATIŞMANIN ORTASINDA LİMONATA KEYFİ
        Silahların patlaması ile kafede Yemek yiyenler büyük bir panik yaşarken restorandakiler panikle kaçıştı. O sırada yabancı uyruklu bir kişi dikkat çekti.

        Kafedeki masada oturan yabancı uyruklu kişi, hem limonatasını içti hem de Kavga anının görüntüsünü çekti. Panik dolu anların en rahat kişisi o anları da sosyal medyada paylaştı.

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        Haberler Yaşam Sarıyer'deki AVM'de yaşanan silahlı kavganın detayları ortaya çıktı! Tam 8 kurşunla vuruldu
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