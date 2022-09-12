Sarıyer'deki AVM'de yaşanan silahlı kavganın detayları ortaya çıktı! Tam 8 kurşunla vuruldu

AVM'de dün akşam saat 20:20 sıralarında yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde AVM'deki bir restorana gelen 6 kişilik grup, oturup sohbet etmeye başladı.

İstanbul'da AVM'de silahlı kavga! Saniye saniye görüntülendi | Video

Yaklaşık 2 saat sonra 10 kişilik bir grup, restoranda oturan grubun yanına geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerini darp ettiği esnada iki gruptan da birkaç kişi birbirlerine silah çekti.