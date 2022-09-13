İstanbul'da film gibi operasyon! Çıplak görüntüleriyle şantaj yapmışlardı...

İstanbul Beylikdüzü'nde eli silahlı gaspçılar gece kulübü sahibi M.A'yı kaçırarak çıplak görüntülerini çekip işyerini ve ailesinden 100 bin lira fidye istediler. Gasp Büro Amirliği ekipleri 8 kişilik gasp çetesini film gibi bir operasyonla yakaladı. Çetenin bir üyesi özel harekat polisleri tarafından kaçtığı apartmanın çatısında yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda da kaleşnikofun da arasında bulunduğu silahlar, çok sayıda mermi ve 9 kilogram skunk ele geçti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken Gasp Büro ekiplerinin çatıdan yaptıkları operasyon anı kameralara yansıdı.