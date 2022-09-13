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    • Yaşam
    • 13.09.2022 15:31
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    • 13.09.2022 15:59
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    İstanbul'da film gibi operasyon! Çıplak görüntüleriyle şantaj yapmışlardı...

    Son dakika haberine göre İstanbul Beylikdüzü'nde gece kulübü sahibi M.A.'yı kaçırarak çıplak görüntülerini çekip iş yerini ve ailesinden 100 bin lira fidye isteyen gaspçılar film gibi bir operasyonla yakalandı.

    İstanbul’da film gibi operasyon

    İstanbul Beylikdüzü'nde eli silahlı gaspçılar gece kulübü sahibi M.A'yı kaçırarak çıplak görüntülerini çekip işyerini ve ailesinden 100 bin lira fidye istediler. Gasp Büro Amirliği ekipleri 8 kişilik gasp çetesini film gibi bir operasyonla yakaladı. Çetenin bir üyesi özel harekat polisleri tarafından kaçtığı apartmanın çatısında yakalandı. Adreslerinde yapılan aramalarda da kaleşnikofun da arasında bulunduğu silahlar, çok sayıda mermi ve 9 kilogram skunk ele geçti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken Gasp Büro ekiplerinin çatıdan yaptıkları operasyon anı kameralara yansıdı.



    Beylikdüzü'nde 16 Mayıs günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Gece kulübüne gelen eli silahlı gaspçılar iş yeri sahibi M.A. (35)'yi kaçırıp Avcılar'da bir daireye götürdüler. Ayrıca iş yeri sahibinin ağabeyi ve ortağı Y.A.'nın da 9 bin lira parasını, alyansını ve altın kolyesini zorla gasp ettiler. Gaspçılar alıkoydukları işyeri sahibinin çıplak videolarını çekip şantaj yatılar. Tam 100 bin lira para talep ettiler.

    İstanbul'da film gibi operasyon! Çıplak görüntüleriyle şantaj yapmışlardı...



    İŞ YERİ KURŞUNLAMA ADAM KAÇIRMA
    İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Fesih E. 'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Çalışmalarına devam eden Gasp Büro dedektifleri, Bahçelievler'de bir iş yeri kurşunlama ihbarına gitti.

        Bu olaydaki şüphelilerin de ilk olayla aynı kişiler olduğu değerlendirildi. Polis çok sayıda suç kayıtları olan şüphelilerin peşine düştü. Ekipler şüpheliler Yakup E., Fırat Ü, Rıdvan E., Kenan T., Murat A., Bünyamin E. ve Salahaddin K.'yı gözaltına aldı.



        FİLM GİBİ OPERASYON
        Filmleri aratmayan operasyonlarla gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9 kilogram "skank" adı verilen uyuşturucu madde, hassas terazi VE kaleşnikof silah ve mermiler ele geçirildi. Operasyon anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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