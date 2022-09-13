Rabia'nın öldüğü kazada sürücü 'kusursuz', başıboş köpekler 'asli etken'

Geçen haziran ayında yapılan ilk duruşmada alınan ara karar gereği, kaza tespit tutanakları Ankara ATK Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilip rapor alınması istenirken, bugünkü duruşmada raporun geldiği ve sonuç bölümünde olayda ölen Rabia Kallı'nın tali kusurlu, korkmasına neden olan başıboş köpeklerin saldırısı 'asli etken', sürücü Ahmet Y.'nin ise kusursuz olduğu belirtildi.

AVUKATLARDAN İTİRAZ

Kallı ailesinin avukatları, rapora itiraz etti.

Hazırlık soruşturması kapsamında alınan raporda Rabia Kallı'nın asli kusurlu, sürücü Ahmet Y.'nin hız yaptığı için tali kusurlu bulunduğu ve her 2 raporun birbiriyle çeliştiğini belirten avukatlar, ATK Üst Kurulu'ndan yeni bir rapor alınması talebinde bulundu.

Hakim ise yeniden rapor alınması yönündeki talebi reddedip olayın görgü tanığı ve Rabia'nın arkadaşı Hilal Topçu'nun ifadesinin talimatla alınması için duruşmayı 25 Ekim'e erteledi.