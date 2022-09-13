Rabia'nın öldüğü kazada sürücü 'kusursuz', başıboş köpekler 'asli etken'

Isparta'da, yürürken duyduğu köpek sesinden korkup yola fırlayan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Rabia Kallı'ya çarpıp yaşamını yitirmesine neden olan sürücü Ahmet Y.'nin tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, kaza tespit tutanaklarına ilişkin rapor okundu. Kallı ailesinin avukatları yeni bir rapor talebinde bulundu, hakim isteği reddetti.
KORKUP YOLA FIRLADI
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, 5 Mart akşamı arkadaşı Hilal Topçu ile İstanbul Caddesi'nde yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. Yoldan geçen Ahmet Y., kullandığı hafif ticari araçla Kallı'ya çarptı.
YAŞAMA 7 GÜN TUTUNABİLDİ
Yaralanan Kallı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahale sonrası yoğun bakıma alınan Rabia Kallı, bu servisteki tedavisinin 7'nci gününde yaşam savaşını kaybetti.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Y. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
BAŞIBOŞ KÖPEKLER 'ASLİ ETKEN'
Ahmet Y.'nin tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine, bugün Isparta 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tarafların avukatları dışında kimse katılmadı.