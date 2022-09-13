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    • Yaşam
    • 13.09.2022 16:56
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    • 13.09.2022 16:56
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    Rabia'nın öldüğü kazada sürücü 'kusursuz', başıboş köpekler 'asli etken'

    Isparta'da duyduğu köpek sesinden korkarak yola fırlayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Rabia Kallı'ya, çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi. Kaza tespit tutanaklarına ilişkin raporda Rabia Kallı'nın tali kusurlu, başıboş köpeklerin saldırısı 'asli etken', sürücü Ahmet Y.'nin ise kusursuz olduğu belirtildi.

    Rabia’nın öldüğü kazada sürücü ’kusursuz’

    Isparta'da, yürürken duyduğu köpek sesinden korkup yola fırlayan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Rabia Kallı'ya çarpıp yaşamını yitirmesine neden olan sürücü Ahmet Y.'nin tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, kaza tespit tutanaklarına ilişkin rapor okundu. Kallı ailesinin avukatları yeni bir rapor talebinde bulundu, hakim isteği reddetti.

    KORKUP YOLA FIRLADI
    Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, 5 Mart akşamı arkadaşı Hilal Topçu ile İstanbul Caddesi'nde yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. Yoldan geçen Ahmet Y., kullandığı hafif ticari araçla Kallı'ya çarptı.

    YAŞAMA 7 GÜN TUTUNABİLDİ
    Yaralanan Kallı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahale sonrası yoğun bakıma alınan Rabia Kallı, bu servisteki tedavisinin 7'nci gününde yaşam savaşını kaybetti.

    Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Y. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    BAŞIBOŞ KÖPEKLER 'ASLİ ETKEN'
    Ahmet Y.'nin tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine, bugün Isparta 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tarafların avukatları dışında kimse katılmadı.

        Geçen haziran ayında yapılan ilk duruşmada alınan ara karar gereği, kaza tespit tutanakları Ankara ATK Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilip rapor alınması istenirken, bugünkü duruşmada raporun geldiği ve sonuç bölümünde olayda ölen Rabia Kallı'nın tali kusurlu, korkmasına neden olan başıboş köpeklerin saldırısı 'asli etken', sürücü Ahmet Y.'nin ise kusursuz olduğu belirtildi.

        AVUKATLARDAN İTİRAZ
        Kallı ailesinin avukatları, rapora itiraz etti.

        Hazırlık soruşturması kapsamında alınan raporda Rabia Kallı'nın asli kusurlu, sürücü Ahmet Y.'nin hız yaptığı için tali kusurlu bulunduğu ve her 2 raporun birbiriyle çeliştiğini belirten avukatlar, ATK Üst Kurulu'ndan yeni bir rapor alınması talebinde bulundu.

        Hakim ise yeniden rapor alınması yönündeki talebi reddedip olayın görgü tanığı ve Rabia'nın arkadaşı Hilal Topçu'nun ifadesinin talimatla alınması için duruşmayı 25 Ekim'e erteledi.

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