İBB'de taciz skandalında yeni detaylar ortaya çıktı: "Ne yapıyorsun" dediğimde "masaj yapıyorum" dedi

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

Sanık Muhammed S. ise savunmasında "N.B. ile aramızda normal bir arkadaşlık vardı. Onun eşyalarını taşımasına yardım ettim, bir problemi olduğunda çözmeye çalışıyordum. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum" diyerek beraatını talep etti.