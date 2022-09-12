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    • Yaşam
    • 12.09.2022 08:43
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    • 12.09.2022 09:16
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    İBB'de taciz skandalında yeni detaylar ortaya çıktı: "Ne yapıyorsun" dediğimde "masaj yapıyorum" dedi

    İBB iştirakinde taciz skandalı, Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde 'danışmanlık hizmeti' veren Boğaziçi Yönetim A.Ş tarafından örtbas edilmek istenmişti. Mağdur N.B.'nin konuyu mahkemeye taşımasıyla skandalda yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli Muhammed S. hakkında hazırlanan iddianamede olay günü şüphelinin müştekinin rızası dışında müştekin vücuduna dokunup saçlarını koklamaya çalıştığına yer verildi. Mahkeme, sanığın 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

    İBB’de taciz skandalında yeni detaylar ortaya çıktı

    Boğaziçi Yönetim A.Ş.'nin danışmanlık hizmeti verdiği Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde görevli Muhammed S., iki güvenlik görevlisi kadına cinsel saldırıda bulunmuş; yaşananları öğrenen site müdürü ve Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkilileri ise tacize "şaka" yakıştırması yaparak olayı kapatmaya çalışmıştı.

    Duruma tepki gösteren mağdur kadın ve amirin de işine son verilmişti.

    5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
    İşinden olan taciz mağduru N.B.'nin şikayeti üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli Muhammed S. hakkında hazırlanan iddianamede olay günü şüphelinin müştekinin rızası dışında müştekin vücuduna dokunup saçlarını koklamaya çalıştığına yer verildi.

    Şüphelinin davranışlarının cinsel amaçlı olduğunun kabul edildiği iddianamede "Suçtan kurtulmaya yönelik" savunma yaptığı saptanan Muhammed S. için 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

    HEM TACİZ EDİLDİ HEM İŞİNDEN OLDU
    Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında müşteki N.B. "Güvenlik kulübesindeydim, Muhammed yanıma oturdu. Bacağıma dokunup eliyle sürtünmeye başladı. Masaj bahanesiyle elleriyle sırtıma ve omuzlarıma dokundu. "Ne yapıyorsun" dediğimde "masaj yapıyorum" dedi.

        1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI
        Sanık Muhammed S. ise savunmasında "N.B. ile aramızda normal bir arkadaşlık vardı. Onun eşyalarını taşımasına yardım ettim, bir problemi olduğunda çözmeye çalışıyordum. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum" diyerek beraatını talep etti.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın müştekiye karşı rızası olmadan cinsel amaçlı hareketlerde bulunmasının sabit olduğu anlaşıldığından sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme, Muhammed S.'nin "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek davayı noktaladı.

            BOĞAZİÇİ YÖNETİMİ 'YALAN' DEMİŞTİ
            Sabahın "İBB İştirakinde taciz skandalına örtbas" başlığıyla gündeme taşıdığı haberin ardından Boğaziçi Yönetim A.Ş.'den "yalan" açıklaması geldi.

            Sosyal medyadan "Şirketimiz muhasebe ve işletme yönetimi gibi alanlarda site yönetimine danışmanlık yapıyoruz. Site yönetiminde çalışan personelin şirketimizle herhangi bir işçi-işveren ilişkisi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

            Boğaziçi Yönetim A.Ş.'nin resmi internet sitesinde ise "Periyodik olarak site yönetimi ve idari personelin denetim ve kontrolünü sağlıyoruz" ifadesinin yer alması akıllarda soru işareti bıraktı.
                Bir Küçük Gün Işığı
                Haberler Yaşam İBB'de taciz skandalında yeni detaylar ortaya çıktı: "Ne yapıyorsun" dediğimde "masaj yapıyorum" dedi
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