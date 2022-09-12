İBB'de taciz skandalında yeni detaylar ortaya çıktı: "Ne yapıyorsun" dediğimde "masaj yapıyorum" dedi

Boğaziçi Yönetim A.Ş.'nin danışmanlık hizmeti verdiği Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde görevli Muhammed S., iki güvenlik görevlisi kadına cinsel saldırıda bulunmuş; yaşananları öğrenen site müdürü ve Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkilileri ise tacize "şaka" yakıştırması yaparak olayı kapatmaya çalışmıştı.
Duruma tepki gösteren mağdur kadın ve amirin de işine son verilmişti.
5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İşinden olan taciz mağduru N.B.'nin şikayeti üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli Muhammed S. hakkında hazırlanan iddianamede olay günü şüphelinin müştekinin rızası dışında müştekin vücuduna dokunup saçlarını koklamaya çalıştığına yer verildi.
Şüphelinin davranışlarının cinsel amaçlı olduğunun kabul edildiği iddianamede "Suçtan kurtulmaya yönelik" savunma yaptığı saptanan Muhammed S. için 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
HEM TACİZ EDİLDİ HEM İŞİNDEN OLDU
Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında müşteki N.B. "Güvenlik kulübesindeydim, Muhammed yanıma oturdu. Bacağıma dokunup eliyle sürtünmeye başladı. Masaj bahanesiyle elleriyle sırtıma ve omuzlarıma dokundu. "Ne yapıyorsun" dediğimde "masaj yapıyorum" dedi.