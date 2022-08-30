CHP'li İBB'deki tacizi ifşa etti işinden oldu



Şikayet üzerine bir araya gelen Site Yönetim Müdürü Serkan G., Boğaziçi Yönetim A.Ş'de Bölge Sorumlusu Ekrem A. ve Denetleme Sorumlusu Hayati O.; taciz mağduru kadınlarla tek tek görüşme sağladı.

İddiaya göre görüşmenin ardından şüpheli M.E. hakkında soruşturma dahi açılmadan istifa etti ve taciz anlarının olduğu güvenlik kamerası görüntüleri silindi. Taciz mağduru personel N.B. ve güvenlik amiri Murat T. ise duruma itiraz edince işlerine son verildi.

GÖRÜNTÜLERİ YEDEKLEMESİNİ SÖYLEMİŞ

Çalışma arkadaşlarının uğradığı taciz skandalının ardından işten çıkarılan güvenlik amiri Murat T. de soruşturma kapsamında ifade verdi. Murat T. ifadesinde, "Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de Bölge Sorumlusu Ekrem Aslan, Denetleme Sorumlusu Hayati Okuyucu ve Site Müdürü Serkan Gültekin şikayetten sonra beni yönetime çağırdı. Taciz olayını anlattım. Kamera görüntülerini izlemek istediler. Site müdürü Serkan Gültekin görüntüleri açtı. Şüpheli M.S. resmen iş yerinde tacizde bulunuyordu. Site müdürüne olayla ilgili görüntüleri yedeklemesini söyledim. Daha sonra ben çıktım" dediği ortaya çıktı.