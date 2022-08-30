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    • 30.08.2022 09:09
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    • 30.08.2022 09:26
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    CHP'li İBB'deki tacizi ifşa etti işinden oldu

    Son dakika haberi! CHP'li İBB iştirakı Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de taciz skandalı yaşandı. İddiaya göre personel olarak çalışan şüpheli M.E., aynı sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 kadını taciz etti. Yönetim taciz mağduru kadınlara "sizinle şakalaşmış" diyerek olayı örtbas etmeye çalıştı. Güvenlik amiri ve personelinin kovulmasının ardından yaşanan taciz olayını öğrenen çevre temizlik amiri de tıpkı güvenlik amiri gibi yaşananları önce Site Müdürü Serkan G.'ye, ardından da Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkililerine bildirdi. Şikayetin ardından "Aramızda çözüldü" yanıtını alan çevre temizlik amiri, bu dakikadan sonra mobbinge maruz kalıp işten çıkarıldı.

    Tacizi ifşa etti işinden oldu!

    İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de taciz skandalı patlak verdi. Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde teknik personel olarak çalışan şüpheli M.E., iki güvenlik görevlisi kadına cinsel saldırıda bulundu. Güvenlik personelleri ve amirleri yaşananları yönetime bildirdi.

    Tacizi "şaka" olarak gören Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkilileri, yaşananları kayıt altına alan kamera görüntüleri için de "silinmiş" yanıtını verdi. Şüpheli M.E., hakkında soruşturma dahi açılmadan istifasını verirken, duruma tepki gösteren güvenlik amiri ve personeli ise işten çıkarıldı.


    Şikayet üzerine bir araya gelen Site Yönetim Müdürü Serkan G., Boğaziçi Yönetim A.Ş'de Bölge Sorumlusu Ekrem A. ve Denetleme Sorumlusu Hayati O.; taciz mağduru kadınlarla tek tek görüşme sağladı.

    İddiaya göre görüşmenin ardından şüpheli M.E. hakkında soruşturma dahi açılmadan istifa etti ve taciz anlarının olduğu güvenlik kamerası görüntüleri silindi. Taciz mağduru personel N.B. ve güvenlik amiri Murat T. ise duruma itiraz edince işlerine son verildi.

    GÖRÜNTÜLERİ YEDEKLEMESİNİ SÖYLEMİŞ
    Çalışma arkadaşlarının uğradığı taciz skandalının ardından işten çıkarılan güvenlik amiri Murat T. de soruşturma kapsamında ifade verdi. Murat T. ifadesinde, "Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de Bölge Sorumlusu Ekrem Aslan, Denetleme Sorumlusu Hayati Okuyucu ve Site Müdürü Serkan Gültekin şikayetten sonra beni yönetime çağırdı. Taciz olayını anlattım. Kamera görüntülerini izlemek istediler. Site müdürü Serkan Gültekin görüntüleri açtı. Şüpheli M.S. resmen iş yerinde tacizde bulunuyordu. Site müdürüne olayla ilgili görüntüleri yedeklemesini söyledim. Daha sonra ben çıktım" dediği ortaya çıktı.



        YENİ AMİRİ DE ÇIKARDILAR
        Güvenlik amiri ve personelinin kovulmasının ardından yaşanan taciz olayını öğrenen çevre temizlik amiri de tıpkı güvenlik amiri gibi yaşananları önce Site Müdürü Serkan G.'ye, ardından da Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkililerine bildirdi.


        "DENEME SÜRESİ BAŞARISIZ" DENİLEREK İŞTEN ÇIKARILDI
        Şikayetin ardından "Aramızda çözüldü" yanıtını alan çevre temizlik amiri, bu dakikadan sonra mobbinge maruz kalıp işten çıkarıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, yerine alınan yeni çevre temizlik amiri de tıpkı önceki meslektaşı gibi aynı yolu izleyince önce yetkileri kısıldı, ofis mobilyaları elinden alındı ardından da "Deneme süresi başarısız" denilerek işten çıkarıldı.

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