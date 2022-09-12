HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Ders zilinin çalacağı ilk gün hava nasıl olacak?

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah etkili olması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.