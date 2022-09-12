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    • Güncel
    • 12.09.2022 07:43
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    • 12.09.2022 07:54
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Ders zilinin çalacağı ilk gün hava nasıl olacak?

    Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 17 il sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelere gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği iller tek tek sıralandı. Peki, yaz tatili sonrası 19 milyona yakın öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için ilk ders zilinin çalacağı 12 Eylül'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İstanbul için sağanak yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kütahya, Manisa ve Isparta çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Burdur'un doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        EDİRNE °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah etkili olması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        EGE
        Az bulutlu, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 33°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 31°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

        HATAY °C, 30°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 31°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA °C, 30°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 32°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ESKİŞEHİR °C, 25°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 33°C
        Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            BOLU °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 35°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ARTVİN °C, 32°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

            KARS °C, 27°C
            Az bulutlu ve açık

            MALATYA °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 27°C
            Az bulutlu ve açık

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Ders zilinin çalacağı ilk gün hava nasıl olacak?
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