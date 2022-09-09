Bursa'da teyzesi tarafından çöp evde alıkonulan Cem Muhammet'ten haber var! İşte Cem Muhammet'in son görüntüsü

KORUYUCU AİLELİK ÇAĞRISI

Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ndeki koruma altındaki çocukların da Cem Muhammet'e arkadaşlık yaparak destek olduğunu anlatan Rektör Özkan, "Cem Muhammet ile birlikte diğer çocuklarla da tanışma imkanı buldum. Gördüğüm tablo beni duygulandırdı. Hepsi çok akıllı, terbiyeli çocuklar. Devletimiz onlar için tüm imkanları sağlamış. Maddi olarak ihtiyaçları yok ama manevi olarak sevgiye ve özel hissetmeye ihtiyaçları var. Bu da ancak bir ailenin yanında olabilir. Bu konuda da koruyucu ailelik sistemi var. Ben bu vesileyle herkese çağrıda bulunmak istiyorum. İmkanı olan herkes lütfen evlerinin kapılarını bu çocuklara açsın. Bence dünyadaki en büyük tatminlerden bir tanesi" açıklamasında bulundu.