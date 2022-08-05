Cem Muhammet’i 3 yıl önce tanıyan doktordan dikkat çeken sözler: Anneanne Cemal olarak tanıttı! Çikolata verdiğimizde...

'BİLGİSAYARI ÇOK SEVİYORDU'

Bursa'da Çekirge Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Enis Koçak, Cem Muhammet A.'yı kendisini ve hastanede çalışan birçok personelin çok iyi tanıdığını söyledi. Cem Muhammet A.'nın 3 yıl öncesine kadar kalp hastası olan ve daha sonra yaşamını yitiren anneannesi hastaneye gelip ona refakat ettiğini açıklayan Uzman Dr. Enis Koçak, şöyle konuştu:



