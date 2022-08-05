Cem Muhammet'i 3 yıl önce tanıyan doktordan dikkat çeken sözler: Anneanne Cemal olarak tanıttı! Çikolata verdiğimizde...
Bursa'da teyzesi tarafından çöp evde alıkonulan 9 yaşındaki Cem Muhammet'i 3 yıl önce anneannesine refakat ederken gören doktor dikkat çeken o tavrından bahsetti. Çekirge Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Enis Koçak Cem Muhammet'e kalem ve çikolata verildiğindeki tavrından da bahsetti. Öte yandan Koçak Muhammet'i anneannesinin kendilerine Cemal olarak tanıttığını söyledi. İşte detaylar
Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki dairesini 2020 yılında Kamuran Pınar Acar'a kiralayan Aydın S., kiracısının hiç ödeme yapmaması üzerine avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi, evin tahliyesine karar verdi. Kararın ardından eve giden icra ekibi, içerisinin çöple dolu olduğunu gördü.
22 Temmuz günü temizlik için eve gelen belediye ekipleri, kapısı kilitli olan çöplerle dolu odada Kamuran Pınar Acar'ın yeğeni Cem Muhammet A.'yı bitkin ve yarı baygın halde buldu. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu tahmin edilen çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından gözaltına alınan, ifadesinde "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" diyen Kamuran Pınar Acar tutuklandı.
Oğlunun kardeşinin yanında olduğunu öğrenince Bursa'ya gelen Yasemin Acar, Cem Muhammet'i alarak Antalya'ya döndü. Muhammet Cem daha sonra Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Küçük çocuk rahatsızlığı nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı.
'BİLGİSAYARI ÇOK SEVİYORDU'
Bursa'da Çekirge Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Enis Koçak, Cem Muhammet A.'yı kendisini ve hastanede çalışan birçok personelin çok iyi tanıdığını söyledi. Cem Muhammet A.'nın 3 yıl öncesine kadar kalp hastası olan ve daha sonra yaşamını yitiren anneannesi hastaneye gelip ona refakat ettiğini açıklayan Uzman Dr. Enis Koçak, şöyle konuştu: