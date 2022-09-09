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    • Yaşam
    • 09.09.2022 13:21
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    • 09.09.2022 13:21
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    Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

    Sancaktepe’de yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu kadına, hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

    Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın öldü

    Sancaktepe'de yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu kadına hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

    KAMYONUN ALTINDA KALDI
    Saat 11.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Başkent Caddesi üzerinde; Suriye uyruklu 22 yaşındaki Meryem Kefercumi caddeden yolun karşısına geçmek istedi. O sırada 41 AAK 047 plakalı hafriyat kamyonu karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın kamyonun altında kalarak yaralandı.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ
    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyon altına kalan kadına yaptığı ilk müdahalenin ardından Kefercumi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

    ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
    Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden Meryem Kefercumi'nin cansız bedeni cenaze aracına konularak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, kamyon şoförünü gözaltına aldı.
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