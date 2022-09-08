Zeytinburnu'ndan pitbull dehşeti: Uyuyan kediye böyle saldırdı

Köpeğin ağzından kedinin 15 dakika alınmadığını iddia eden Biber, "Benim köpeğe edecek sözüm yok. Benim tek tepkim insanlara. Soruyorum bu devlete, millete? Neden bunlar bu kadar geziyor? Ben bunu emniyete şikayet ettim. Ne oldu? Çözüm nerede? Bu insan nerede? 'Altı üstü bir kedi' demiş. Canlar nerede? soruyorum? Aynı anda kedi öldü. Tanıklar da var. Köpeğin ağızından 15 dakika alınmamış" dedi.