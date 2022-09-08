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    • Yaşam
    • 08.09.2022 12:51
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    • 08.09.2022 12:52
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    Zeytinburnu'ndan pitbull dehşeti: Uyuyan kediye böyle saldırdı

    Son dakika haberleri... Zeytinburnu'nda sahibi tarafından ağızlık olmadan gezdirilen pitbull, yol kenarında uyuyan kediye saldırdı. Sahibi ve çevredekiler tarafından kurtarılmak istenen kedi tüm çabalara rağmen köpeğin ağzından alınamadı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Uyuyan kediye böyle saldırdı

    Zeytinburnu'nda sahibi tarafından ağızlık olmadan gezdirilen pitbull, yol kenarında uyuyan kediyi öldürdü.

    Olay, geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde meydana geldi. Sahibi tarafından cadde üzerinde ağzında ağızlık olmadan gezdirilen pitbull ağaç altında uyuyan kediye saldırdı.

    PİTBULL UYUYAN KEDİYE SALDIRDI
    Sahibi ve çevredekiler tarafından kurtarılmak istenen kedi tüm çabalara rağmen köpeğin ağzından alınamadı.

    Kedi kurtarılamazken kediye bakan Saliha Biber köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

    Saliha Biber, "Bütün insanlar ve veterinerler benim kedim olduğunu bilir. Ağacın dibinde uyuyan kuyruğu kopuk kedimi ağzı ile parçalıyor. Köpeğin doğasında vardır saldırganlık ona bir şey diyemem. Peki bu insanların doğasında ne var? Bu gibi hayvanlar parçalama özelliğine sahip. Orada yaşlı bir kadın olsa çocuk, olsa soruyorum onlara ne olacak? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bakıyorsanız adam gibi bakın" dedi.

        Köpeğin ağzından kedinin 15 dakika alınmadığını iddia eden Biber, "Benim köpeğe edecek sözüm yok. Benim tek tepkim insanlara. Soruyorum bu devlete, millete? Neden bunlar bu kadar geziyor? Ben bunu emniyete şikayet ettim. Ne oldu? Çözüm nerede? Bu insan nerede? 'Altı üstü bir kedi' demiş. Canlar nerede? soruyorum? Aynı anda kedi öldü. Tanıklar da var. Köpeğin ağızından 15 dakika alınmamış" dedi.
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