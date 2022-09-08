Zeytinburnu'ndan pitbull dehşeti: Uyuyan kediye böyle saldırdı

Zeytinburnu'nda sahibi tarafından ağızlık olmadan gezdirilen pitbull, yol kenarında uyuyan kediyi öldürdü.
Olay, geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde meydana geldi. Sahibi tarafından cadde üzerinde ağzında ağızlık olmadan gezdirilen pitbull ağaç altında uyuyan kediye saldırdı.
PİTBULL UYUYAN KEDİYE SALDIRDI
Sahibi ve çevredekiler tarafından kurtarılmak istenen kedi tüm çabalara rağmen köpeğin ağzından alınamadı.
Kedi kurtarılamazken kediye bakan Saliha Biber köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
Saliha Biber, "Bütün insanlar ve veterinerler benim kedim olduğunu bilir. Ağacın dibinde uyuyan kuyruğu kopuk kedimi ağzı ile parçalıyor. Köpeğin doğasında vardır saldırganlık ona bir şey diyemem. Peki bu insanların doğasında ne var? Bu gibi hayvanlar parçalama özelliğine sahip. Orada yaşlı bir kadın olsa çocuk, olsa soruyorum onlara ne olacak? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bakıyorsanız adam gibi bakın" dedi.