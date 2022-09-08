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    • Yaşam
    • 08.09.2022 12:20
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    • 08.09.2022 12:21
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    Malatya’da kaçakçılara operasyon: Silah, telefon ve sigara...

    Son dakika haberleri... Malatya’da kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. 3 ayrı kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken silah, telefon ve sigara ele geçirildi.

    Kaçakçılara operasyon

    Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı kaçakçılık operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

    Malatya Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi kesintisiz sürüyor.

    Bu çerçevede çalışmalarını devam ettiren ekipler, 3 ayrı çalışmada, 1 adet glock marka tabanca, 71 adet fişek, 200 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve 4 adet İOS işlemcili cep telefonu ele geçirdi.

    Olaylarla ilgili 4 kişi gözaltında alınırken zanlılara "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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