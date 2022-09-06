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    • Yaşam
    • 06.09.2022 22:48
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    • 06.09.2022 23:08
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    Zonguldak'ta kesik baş cinayeti! Başsavcı olay yerinde kardeş yine gözaltında

    Son dakika haberine göre Zonguldak'ta kafası vücudundan ayrılmış şekilde bulunan Mustafa Keleş'in cesedinin ardından kardeşi İbrahim Keleş katil zanlısı olarak yeniden gözaltına alındı. Cinayet bölgesine gelen başsavcı incelemelerde bulundu.

    Zonguldak’ta kesik baş cinayetinde flaş gelişme

    Zonguldak'ta başı gövdesinden ayrılmış halde cesedi bulunan Mustafa Keleş'in (70) kardeşi İbrahim Keleş cinayet şüphelisi olarak tekrar gözaltına alındı. Jandarma ormanda, cinayet aleti baltayı bulmak için çalışma yaptı.

    Zonguldak'taki kesik baş cinayetinde flaş gelişme! Başsavcı olay yerini inceledi | Video



    Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde geçen yıl 21 Kasım'da, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in ormanda başsız cesedi bulundu. Keleş'in baltayla kesilen başı ise 1 gün sonra ormanda bulundu.

    Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüphelilerin ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alarak adli tıp kurumuna gönderdi. Derinleştirilen soruşturmada mayıs ayında adliyeye çıkarılan İbrahim Keleş ile 11 kişi serbest bırakıldı.



        Jandarma ekipleri, yeni delil ve bilgiler ışığında İbrahim Keleş'i yeniden gözaltına aldı. Cinayet aleti baltanın gömüldüğü bilgisine ulaşan ekipler, Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanda arama çalışması başlattı.

        Yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazının kullanıldığı çalışmalara jandarma komando birlikleri de destek verdi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        BAŞSAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
        Zonguldak'ta, kesik baş cinayetinin işlendiği ve suç aletinin arandığı ormanda Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz incelemelerde bulundu. Jandarma ekiplerinin Dursunlar köyü giriş- çıkışını gece boyunca kontrol altında tutacağı öğrenilirken, cinayette kullanılan baltayı arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başlayacak.

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        Zonguldak’ta kesik baş cinayetinde flaş gelişme
        Haberler Yaşam Zonguldak'ta kesik baş cinayeti! Başsavcı olay yerinde kardeş yine gözaltında
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