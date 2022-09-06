Zonguldak'ta kesik baş cinayeti! Başsavcı olay yerinde kardeş yine gözaltında

Zonguldak'ta başı gövdesinden ayrılmış halde cesedi bulunan Mustafa Keleş'in (70) kardeşi İbrahim Keleş cinayet şüphelisi olarak tekrar gözaltına alındı. Jandarma ormanda, cinayet aleti baltayı bulmak için çalışma yaptı.
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Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde geçen yıl 21 Kasım'da, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in ormanda başsız cesedi bulundu. Keleş'in baltayla kesilen başı ise 1 gün sonra ormanda bulundu.
Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüphelilerin ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alarak adli tıp kurumuna gönderdi. Derinleştirilen soruşturmada mayıs ayında adliyeye çıkarılan İbrahim Keleş ile 11 kişi serbest bırakıldı.