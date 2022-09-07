Türkiye'nin konuştuğu Sıla Şentürk cinayetinde itiraf geldi! Canice öldürülmüştü





CİNAYETİ KABUL ETTİ

Sanık Hüseyin Can Gökçek, mahkemedeki savunmasında, olay günü beraber kaçmak için anlaştıklarını öne sürdüğü Sıla Şentürk'ün evine gittiğini söyleyerek, "Olay günü birlikte kaçmak için eve gittim. Evde Sıla ile babaannesi vardı. Babaanneden habersiz eve girip, Sıla ile konuşmaya başladık. Beni başkası ile aldattığını söyleyip, garipçe hareketlerle bana saldırmak istedi sonra sakinleşti. Daha sonra ailevi değerlerime küfredince öfkelendim. Sıla'nın elinde bıçaklar vardı. Bıçakları gösterip, tehditler savurdu. Bana saldıracağı sırada elini tutarak bıçağı aldım. Sonra neler yaşandı hatırlamıyorum. Ankara'ya gidip teslim olacaktım ama havalimanında bir kadın polise durumu anlatarak teslim oldum. Cinayeti kabul ediyorum" dedi. Duruşmada, Sıla Şentürk'ün anne ve babası da yalan söylediğini belirtikleri sanığın en ağır cezayı almasını istedi.



'TORUNUN SÖZÜNÜ TUTMADI, DEYİP KAÇTI'

Duruşmada, tanık olarak dinlenen babaanne Hatice Şentürk ise "Eve nasıl girdiğini görmedim. Yukarı çıktım, yerde yatıyordu. Kapının arkasında gördüğüm sanık, 'Torunun sözünü tutmadı' deyip kaçtı. Daha sonra dışarı çıkıp yardım istedim" dedi. Duruşma, beyanların ardından 29 Kasım'a ertelendi.

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